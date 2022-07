Los ayuntamientos de Málaga siguen haciendo sus deberes y conteniendo su deuda

Los ayuntamientos de Málaga siguen haciendo los deberes y rebajando la deuda que mantienen con las entidades financieras. Así lo confirman los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, que recogen las cifras del endeudamiento de los municipios al cierre del año 2021.

Tomando como referencia estos números, las 103 localidades de la provincia suman un débito de poco más de 536,2 millones de euros (316,2 euros por habitante), ligeramente por debajo de los casi 539,5 millones registrados en 2020.



Esta cifra sitúa a la provincia en el tercer territorio de Andalucía con menor deuda viva media por ciudadano,siendo superada tan solo por Sevilla (276,1 euros) y por Córdoba (214,4 euros). A la cabeza de este ránking autonómico se encuentran Cádiz (1822,9 euros), Jaén (1091 euros) y Huelva (855,6 euros).

En cuanto a las grandes capitales de provincia, se puede observar cómo Málaga ocupa la posición central de la tabla. Alicante, con tan solo un euro por habitante (poco más de 200.000 euros en total), aparece seguida por Bilbao (77 euros por persona), Valencia (304 euros), Málaga (con los ya mencionados 316,2), Madrid (508 euros), Barcelona (499 euros) y, en última posición, Zaragoza (986 euros).

Muestra del esfuerzo de contención que vienen realizando las corporaciones locales desde hace años es que una década antes el dinero que debían superaba los 1.200 millones de euros. El pico histórico, no obstante, se produjo en 2013, con más de 1.449 millones adeudados (casi 877 euros por persona).

Esto implica que en el intervalo de los últimos ocho años, los responsables municipales han sido capaces de reducir sus números rojos en un 63%. O lo que es lo mismo, cada malagueño, de media, ha dejado de deber 560 euros.

Analizando la información provincializada, hay 47 localidades con deuda 0. Y pese a la reducción observada de 2020 a 2021, hay trece localidades que han visto aumentar su deuda viva, aunque en la mayoría con variaciones ciertamente bajas.

En esta situación están Torremolinos, Sayalonga, Rincón de la Victoria, Marbella, Nerja, Istán, Cártama, Benaoján, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Álora. Y Manilva, que ha pasado de 857.000 euros a casi 18 millones de euros.

Por localidades, como es lógico en estos casos, son los grandes municipios de la provincia. En números redondos aparece destacada Málaga, con 283,5 millones de euros al cierre del año pasado, lo que supone una media de 491 euros por vecino. La capital de la Costa del Sol ha reducido de manera exponencial su deuda, ya que en 2011 la misma alcanzaba los 755,4 millones de euros.

A Málaga le siguen Torremolinos, con poco más de 58 millones de deuda; Rincón de la Victoria, con 46,2 millones, y Estepona, con 34,6 millones. Marbella, que es la segunda gran ciudad malagueña, presenta unos números aún mejores, al tener apenas una deuda de 2,6 millones.

El informe de Hacienda no sólo pone sobre la mesa los datos de los ayuntamientos, sino también de las diputaciones provinciales. Y en el caso de Málaga, la institución supramunicipal conforme una situación económica saneada.

Su deuda viva al cierre de 2021 era apenas de 462.000 euros (la más baja de la comunidad autónoma), muy lejos del comportamiento de las otras diputaciones andaluzas. Ejemplo de ello es que la de Jaén debía a 31 de diciembre del año pasado 100,5 millones; la de Córdoba, 57,2 millones; la de Cádiz, 53,1 millones; la de Granada, 60,3 millones; la de Huelva 46,1 millones, y la de Sevilla, 8,9 millones.

En cuanto al panorama nacional, Málaga ocupa la 14º posición de las diputaciones con menos deuda. León, Ciudad Real, Soria, La Coruña y Huesca encabezan la primera parte del ranking (todas ellas con deuda 0).

Les siguen de cerca Alicante, cuyo débito es de 2.000 euros; Salamanca, con 50.000 euros; Zamora, con 82.000 euros; Guadalajara, con 106.000 euros; Zaragoza, con 114.000 euros; Barcelona, con 224.000 euros; Castellón, con 269.000 euros y Tarragona, próxima a la de la Costa del Sol, con 410.000 euros.

En la parte opuesta de la tabla se encuentran las tres provincias del País Vasco: Guipúzcoa (315.992), Álava (563.998) y Vizcaya (2.484.690). La deuda de este último organismo supone más de la mitad del total registrado en las diputaciones españolas durante el pasado 2021.

Pero ¿qué mide la deuda viva? Este concepto se corresponde con los créditos bancarios, con los del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras operaciones de este tipo, como los FEAR (los préstamos a coste cero de la Diputación). No obstante, los parámetros no dibujan la realidad económica de un municipio, al no incorporar las deudas comerciales (por facturas o pagos pendientes a proveedores) y con Hacienda y la Seguridad Social. Tampoco, los pagos pendientes por sentencias judiciales en contra de los ayuntamientos.

