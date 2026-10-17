Gran fiesta del queso ideal para visitar el 24 y 25 de octubre: mercadillo con 20 puestos y música en directo

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LO ESENCIAL Las claves Mijas Pueblo acoge la VIII edición del Festival del Queso y el Vino del 23 al 25 de octubre en la céntrica plaza Virgen de la Peña. El evento reunirá 20 negocios de hostelería locales y maestros queseros de la provincia de Málaga con un mercadillo y música en directo. Habrá servicio de autobús lanzadera desde la Cantera al centro urbano para facilitar la llegada de vecinos y visitantes. El festival combina gastronomía, cultura y entretenimiento como reclamo turístico junto a los encantos del casco histórico de Mijas.

Mijas Pueblo celebra este octubre una de sus citas gastronómicas más esperadas del año, en la céntrica plaza Virgen de la Peña. 20 negocios de hostelería locales y queseros de Málaga participarán en la VIII edición del Festival del Queso y el Vino, que durante dos días reunirá los mejores productos de la provincia.

Se celebrará del 23 al 25 de octubre, con un mercadillo gastronómico que estará acompañado por actuaciones musicales que tendrán lugar durante las dos jornadas en la misma plaza.

En concreto, los establecimientos hosteleros que este año formarán parte son la Bodega del Pintor, Coffee Art, Radikal, Corte de Autor, Confusión, Alboka, Las Terrazas, Las Tablitas, Confitería Maru, La Muralla, Plaza de Toros, El Cañuelo y Salvador Alarcón.

Asimismo, habrá una nutrida representación de maestros queseros malagueños.

En cuanto a los horarios, el viernes el evento se desarrollará de 12:00 a 01:00 horas, el sábado de 11:00 a 02:00 horas y el domingo de 11:00 a 00:00 horas.

Para facilitar la llegada de público, está previsto habilitar un autobús lanzadera desde la Cantera al centro de este núcleo urbano.

La concejala de Vía Pública, Melisa Ceballos; el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Mijas (ACIM), Alejandro Jaime, y un nutrido grupo de comerciantes han sido los encargados de presentar el evento.

La edil ha querido poner en valor el compromiso de los hosteleros mijeños a la hora de promocionar la rica oferta gastronómica del municipio, sobre todo porque el festival atrae cada año a cientos de vecinos y turistas.

Según han comentado, se trata de una fórmula que ya se ha desarrollado otros años y que se ha demostrado "exitosa" por la unión de la cultura y el entretenimiento con el reclamo gastronómico.

Qué visitar

En Mijas Pueblo, uno de los principales atractivos es pasear por las calles del casco histórico, donde las casas blancas, los pequeños comercios y los rincones floridos dibujan una estampa característica.

Entre ellas sobresale la calle San Sebastián, una de las más fotografiadas del municipio. Sus fachadas encaladas y sus balcones decorados la convierten en una parada habitual para los visitantes y en uno de los lugares más reconocibles de Mijas Pueblo.

Otro de los enclaves imprescindibles es el santuario de la Virgen de la Peña, una pequeña ermita excavada en la roca que está vinculada a la patrona del municipio.

Junto a este santuario se encuentra el mirador del Compás, desde el que se pueden contemplar vistas panorámicas de la costa malagueña y del Mediterráneo.