La fiesta gastronómica perfecta para visitar el 3 de octubre: tapas gratuitas en 20 bares, música y mercadillos

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LO ESENCIAL Las claves El 3 de octubre se celebra en Álora la fiesta gastronómica dedicada a las sopas perotas, con raciones gratuitas en la plaza Fuente Arriba y la Plaza Baja de la Despedía. Veinte bares del municipio participan sirviendo tapas gratuitas de sopas perotas para extender la celebración a diferentes puntos de Álora. El evento incluye mercado gastronómico, talleres infantiles, visitas guiadas, catas y actuaciones musicales y de pandas de verdiales durante toda la jornada. Las autoridades locales destacan la importancia de esta fiesta para mantener vivas las tradiciones y dar a conocer la cultura y gastronomía de Álora.

Pan del día anterior, patata y un sofrito de tomate, cebolla, pimiento y espárragos verdes. Con esa base sencilla se elaboran las sopas perotas, el plato más representativo de Álora, que este sábado 3 de octubre vuelve a ser protagonista en la fiesta gastronómica que homenajea esta receta.

Según su elaboración tradicional, el sofrito se completa con ajo, hierbabuena, azafrán y pimienta, y se acompaña de naranja y de aceitunas aloreñas.

Pese a su nombre, no es una sopa con caldo. El pan absorbe el líquido, aunque se come con cuchara. Su origen está en los jornaleros del campo, que lo cocinaban en los descansos de sus faenas con lo que tenían a mano.

Este sábado 3 de octubre, la plaza Fuente Arriba y la Plaza Baja de la Despedía serán los escenarios de una jornada que combinará gastronomía, ocio y cultura, con raciones gratuitas de este plato para todos los asistentes.

Además, el mercado gastronómico, instalado en la Plaza Baja, compartirá protagonismo con talleres infantiles, catas dirigidas, visitas guiadas y actuaciones de baile y de pandas de verdiales.

La música ocupará buena parte de la tarde. A las 15:00 horas, Tamara Jerez actuará en el escenario de la Plaza Baja; a las 16:30, Luis Molero ofrecerá un concierto en la Hermandad del Señor de las Torres; y a las 18:00, un tributo a La Oreja de Van Gogh cerrará el programa en la Fuente Arriba.

Veinte bares del municipio se suman a la celebración y servirán tapas gratuitas de sopas perotas a sus clientes. La iniciativa permite extender la fiesta por distintos puntos de Álora y que los visitantes prueben la receta tradicional también en los establecimientos locales.

El alcalde, Francisco Martínez, ha destacado el valor de mantener vivas las tradiciones y de seguir haciendo del Día de las Sopas Perotas un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Por su parte, la concejala de Turismo, Carmen Gálvez, ha puesto en valor la repercusión turística de una celebración que permite mostrar fuera del municipio la gastronomía, la cultura y la identidad de Álora.