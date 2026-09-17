La fiesta gastronómica ideal para visitar el 20 de septiembre: platos a 1 euro, música en directo y pasacalles

Día de la Pasa en El Borge. Diputación de Málaga

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Las claves Generado con IA El Borge celebra el Día de la Pasa el domingo 20 de septiembre, destacando la uva moscatel y su cultura. Durante la fiesta, se recrean los procesos tradicionales de elaboración de la pasa, como la recolección y el secado al sol. Habrá degustaciones de platos típicos como migas, ensaladilla cateta y chacinas a 1 euro, junto a pasacalles y música en directo. La jornada incluye exposiciones culturales, distinciones institucionales y una velada flamenca con actuaciones musicales.

El municipio malagueño de El Borge vivirá este fin de semana uno de sus eventos más tradicionales para poner en valor la uva moscatel, su cultura y su gastronomía. El Día de la Pasa se celebrará el domingo 20 de septiembre en una jornada que está declarada como Fiesta de Singularidad Turística Provincial.

El Borge es conocido como la villa de la uva pasa. Situado en la llamada “Ruta de la Pasa”, este pequeño pueblo de blancas fachadas encaladas y estampadas con el colorido de geranios, destaca por ser el primer productor de uva pasa de toda España, motivo suficiente para que los borgeños celebren cada año, el tercer domingo de septiembre, una fiesta en homenaje a este fruto.

La fiesta gira en torno a los procesos tradicionales de elaboración de la pasa, como la recolección de la uva, su traslado y tendido en los paseros para el secado al sol, el posterior picado, cribado y envasado, así como la pisa de la uva moscatel.

Los vecinos recrean estas labores ante los visitantes, incluyendo el característico transporte de la uva en canastos sobre la cabeza, tal y como lo hacían los vendimiadores antiguamente.

Además, habrá pasacalles y música, además de degustación de pasas y vino. Tampoco faltarán las exposiciones culturales, y el tradicional acto institucional en el que se dan distinciones a distintas personalidades.

Asimismo, habrá reparto de migas, ensaladilla cateta y chacinas, a un precio simbólico de 1 euro.

La banda sonora de la jornada corre a cargo de las pandas de verdiales y los coros rocieros, que recorren las calles del pueblo animando el ambiente con música en directo. A partir de las 19.30 horas, se celebrará la velada flamenca con diferentes actuaciones.

La participación de los habitantes del municipio y la integración del visitante son las dos señas de identidad de la fiesta. El pueblo se vuelca con esta celebración y agasaja a las miles de personas que les visitan ese día.