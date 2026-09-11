El mercadillo medieval ideal para visitar el 11 y 12 de septiembre: calles iluminadas con 10.000 velas y gastronomía

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El pueblo malagueño de Guaro celebra el Festival Villa de Guaro los días 11 y 12 de septiembre, iluminando sus calles con 10.000 velas. El evento incluye un zoco morisco con puestos de artesanía, gastronomía tradicional y repostería morisca, abierto desde las 17:00 horas. La programación contempla talleres para todas las edades, cuentacuentos en la Plaza de los Cuentos y actividades en la haima. El viernes 11 de septiembre se destaca el concierto de Andy en el Recinto Deportivo Dr. Antonio Rueda, con entradas a 10 euros.

Un pequeño pueblo de Málaga se transforma en un escenario de inspiración medieval en una nueva edición de su cita cultural más tradicional. El municipio de Guaro celebra los días 11 y 12 de septiembre una nueva edición del Festival Villa de Guaro, conocido en años anteriores como la Luna Mora.

Durante dos noches, las calles y plazas del pueblo se iluminarán con 10.000 velas, música, artesanía y gastronomía. El resultado es uno de los principales atractivos de esta celebración: cuando cae la noche, la única luz es la de las velas, por lo que la estampa es muy singular.

Uno de los grandes protagonistas será el zoco morisco, que abrirá sus puestos a partir de las 17.00 horas durante ambas jornadas. Allí se podrán encontrar productos artesanales y propuestas relacionadas con la ambientación andalusí del festival.

El recorrido estará acompañado de puestos y propuestas de cocina tradicional, además de la característica repostería morisca y el té verde, que forman parte de la ambientación del zoco.

La programación incluye actividades para todas las edades. Entre ellas se encuentra el taller 'Dibuja con velas', previsto a las 17.30 horas por las calles del casco urbano, además de diferentes propuestas en la haima.

Durante la tarde habrá un taller de tatuajes, otro de papiroflexia y actividades de terapia emocional, mientras que los más pequeños podrán disfrutar a partir de las 20.00 horas de una sesión de cuentacuentos en la Plaza de los Cuentos.

A las 21.45 horas está previsto un pasacalles por el zoco morisco, mientras que a medianoche el ambiente continuará con danza del vientre y música árabe en la Torre Al-Andalus.

Todas estas actividades se repiten durante los dos días del evento. Uno de los principales reclamos será el concierto de Andy, previsto para el viernes 11 de septiembre a las 23.00 horas en el Recinto Deportivo Dr. Antonio Rueda. Las entradas para esta actuación tienen un precio de 10 euros.