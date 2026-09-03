Gran fiesta de la vendimia con degustación gratuita de vino el 6 de septiembre: música, concursos y desfiles

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiesta de la Vendimia de Manilva se celebrará el 5 y 6 de septiembre, con actividades en varios puntos del municipio. El evento incluye degustaciones gratuitas de vino, concursos de racimos, desfiles de caballistas y música en directo. El domingo destaca la tradicional "pisa de uva", donde los vecinos extraen el primer mosto de la temporada para su degustación. La celebración, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, mantiene viva una costumbre vitivinícola local desde el siglo XVI.

La localidad malagueña de Manilva se prepara para celebrar una de sus celebraciones más tradicionales. La Fiesta de la Vendimia regresa al municipio con un programa que combina gastronomía, música y actividades para toda la familia, con la uva como protagonista.

Este año se celebrará los días 5 y 6 de septiembre, en varios puntos del pueblo. El domingo será el día grande de la Vendimia, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, y que cada año atrae a cientos de visitantes a uno de los pocos lugares que mantiene viva esta tradición vitivinícola desde el siglo XVI.

La celebración arrancará el sábado a las 19:30 horas con una Santa Misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores, cantada por el Coro de la Escuela Municipal de Música, en la iglesia de Santa Ana.

Al finalizar, la imagen saldrá en procesión hasta la calle Mar, acompañada por la Banda Municipal de Música, donde tendrá lugar la tradicional ofrenda de uva.

Durante la jornada del sábado también se disputará el concurso al racimo de mayor peso, un clásico entre los agricultores locales que compiten por presentar la mejor cosecha del año.

A partir de las 22:30 horas, la música tomará el relevo con las actuaciones de Latidos y la Orquesta New Velada en la calle Mar.

La fiesta continuará de madrugada en la Plaza de la Vendimia con las sesiones de los DJs Becerra, Pablo Drazza y Pájaro, a las que seguirán, a partir de las 2:30 horas, Santo Perreo y DJ Tony Toba.

El domingo 6 se vivirá el día grande de la fiesta. La feria de día, que forma parte de la celebración desde 1983, abrirá sus puertas en la calle Mar a partir de las 13:00 horas.

A continuación se celebrará el desfile de caballistas, organizado junto a la Peña Caballista de Manilva, uno de los momentos más visuales de la jornada. Durante toda la tarde habrá degustaciones de vino y uva, además de dulces y productos típicos de la localidad.

Desde las 14:00 horas, la música en directo volverá a sonar con Latidos, la Orquesta New Velada y el grupo Compás Flamenco, mientras que los DJs se harán con el ambiente de la Plaza de la Vendimia a partir de las 16:00 horas.

El punto culminante de la fiesta llegará a las 19:00 horas con la tradicional "pisa de uva", donde decenas de vecinos se subirán descalzos a la gran cuba instalada en la plaza para pisar el fruto y extraer el primer mosto de la temporada, que después se ofrece a los presentes para su degustación.

Este ritual simbólico, heredado de generación en generación, sigue siendo el gran reclamo de una fiesta que une pasado y presente en torno al viñedo moscatel que rodea el municipio.