El pueblo de Málaga que elaborará una tarta gigante de 6 metros cuadrados: degustación gratuita de 4.000 raciones

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Las claves Generado con IA Torre del Mar celebrará el Día del Turista el 27 de agosto con una tarta gigante de casi seis metros cuadrados. La tarta, dedicada a los faros del municipio, permitirá la degustación gratuita de más de 4.000 raciones en el Paseo Marítimo de Poniente. La elaboración requiere 100 planchas de bizcocho, 350 litros de nata, 50 litros de almíbar, 60 kilos de crema, 15 kilos de galleta y 80 kilos de fondant. El evento busca homenajear a los turistas y dinamizar la programación veraniega de la localidad.

Torre del Mar se prepara para celebrar, el próximo jueves 27 de agosto, la octava edición de su Día del Turista, una cita que se ha convertido ya en una tradición del verano en esta localidad de la Costa del Sol. El plato fuerte de la jornada será, un año más, la degustación gratuita de una tarta gigante, que en esta ocasión alcanzará casi los seis metros cuadrados y de la que podrán servirse más de 4.000 raciones.

El evento tendrá lugar a partir de las 20:30 horas en el Paseo Marítimo de Poniente, junto al Faro de Torre del Mar, un enclave que no ha sido elegido al azar: la temática de la tarta de este año estará dedicada precisamente a la historia de los faros del municipio, en homenaje a un elemento muy vinculado a la identidad marinera de la localidad.

Así lo han detallado el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia, junto al gerente de la Escuela de Cocina Sabores y chef responsable de la elaboración, Roberto Soler.

El chef ha detallado que, además de la temática de los faros, la elaboración recuperará el formato rectangular de las primeras tartas marineras que confeccionó la escuela en sus inicios, dejando atrás el diseño alargado empleado en años anteriores.

En cuanto a la decoración, el protagonismo recaerá sobre las figuras de fondant, algunas de mayor tamaño que en ediciones pasadas, que se combinarán con una tierra comestible y un gran mar elaborado con nata.

Este año, además, se superarán todas las cantidades de ingredientes empleadas en ediciones anteriores. Según ha explicado el propio Soler, la elaboración requerirá 100 planchas de bizcocho blanco, que colocadas en línea sumarían 60 metros de longitud, junto a 350 litros de nata vegetal y 50 litros de almíbar especiado para aportar jugosidad al conjunto.

Para el relleno se emplearán 60 kilos de crema y otros 15 kilos de galleta molida, mientras que la decoración requerirá aproximadamente 80 kilos de fondant para cubrir las distintas piezas elaboradas para la ocasión.

Pérez Atencia ha explicado que la iniciativa nació hace ocho años desde la Tenencia de Alcaldía y el Área de Turismo con un objetivo claro: rendir homenaje a quienes eligen Torre del Mar para pasar sus vacaciones.

El edil ha destacado además que este tipo de actividades ayuda a dinamizar el municipio y a enriquecer la programación veraniega. Asimismo, ha agradecido el trabajo de Roberto Soler y de todo su equipo, así como el de las personas que colaboran para que el Día del Turista se celebre.