El pequeño pueblo andaluz que se transforma en Japón: una fiesta con mercadillos, gastronomía y desfiles

El mes de abril es el mes de la primavera. La floración del cerezo es uno de los eventos más destacados, y se ha convertido en una pieza fundamental para los pueblos de Málaga, que celebran fiestas en torno a esta idea.

Es el caso de un pequeño pueblo de la Axarquía, donde el cerezo se cultiva desde hace 40 años. Para conmemorar esta época del año, el municipio celebra una fiesta muy peculiar que tiene como protagonista a la cultura nipona.

Se trata de un festival lleno de actividades cuyo nombre es de la floración del cerezo en japonés: Sakura. En este país, simboliza la belleza fugaz, el renacimiento y el ciclo de la vida. La tradición del 'hanami' (observación de los cerezos) es una actividad social en la que las personas se reúnen en parques para hacer picnics bajo los árboles en flor.

Este fin de semana, el domingo 19 de abril, el pueblo malagueño de Alfarnate celebra la cuarta edición de Sakura. Las calles se llenan de la cultura japonesa con todo tipo de actividades, como un taller sobre la ceremonia del té, showcooking, exposiciones de bonsáis y cerámica japonesa.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de baile de Bon Odori, desfile, mercado de artesanía, gastronomía nipona y conciertos de shamisen y koto (arpa japonesa), así como de las canciones de Naemi Ueta.

La programación se complementa con Shodo (caligrafía japonesa), exhibiciones de Shorinji Kempo, iaido (katana japonesa), kyudo (arco), kenjutsu, kendo, juegos de chapas samurai, kompira fune fune, magia con cartas niponas, talleres de pai pai, origami, tattoos, máscaras kitsune y tornero de realidad virtual con premios.

De igual modo, se instalarán cinco arcos con más de 100.000 flores sakura de papel creadas por las vecinas y vecinos de Alfarnate y que emulan la sakura, la floración del cerezo, algo idílico en todas las regiones japonesas.