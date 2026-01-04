El pequeño pueblo de Málaga que se transforma en un belén viviente cada 5 de enero: "Cargado de autenticidad"

A diferencia de las grandes cabalgatas de las ciudades, los pueblos de Málaga celebran en la tarde del día 5 de enero representaciones y fiestas en las que los vecinos son protagonistas. Es el caso de una pequeña localidad de la Serranía de Ronda, que vuelve a rememorar una tradición local que se remonta a la primera mitad del siglo XX.

Se trata de Benarrabá, que celebrará un año más la representación del auto sacramental de los Reyes Magos. Serán los propios vecinos y vecinas quienes den vida a los personajes de esta ancestral escenificación.

En torno a un centenar de habitantes participará en la puesta en escena, a medio camino entre un Belén viviente y una cabalgata de Reyes.

Durante la representación, personas de todas las edades interpretarán a pajes, reyes, pastores, consejeros y angelitos, formando un cortejo guiado por una estrella, transportada por el mejor burro del pueblo.

Los Reyes Magos, por su parte, recorrerán la localidad a lomos de mulos engalanados para la ocasión.

La escenificación se desarrolla en cinco actos, interpretados en distintos puntos de la localidad. El primero, que muestra la llegada de José y María a Belén buscando posada, tendrá lugar en la Plaza Veracruz.

El segundo acto, a la entrada del hotel Banu Rabbah, representa la conversación de los Reyes sobre las estrellas y el alboroto ante el nacimiento de Jesús.

Representación en Benarrabá.

En el tercero, junto al fuego, los pequeños pastorcitos comparten maravillas sobre el niño. El cuarto acto narra la visita de los Reyes de Oriente al rey Herodes para preguntar por el lugar del nacimiento del Mesías.

La última escena representa el esperado encuentro con Jesús, donde cada Rey Mago le ofrece un regalo en señal de devoción.

Durante toda la representación, los espectadores suelen participar cantando villancicos, y como colofón, Sus Majestades los Reyes Magos entregan regalos en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación.

Desde el Ayuntamiento de Benarrabá se invita a todos los interesados a disfrutar de esta noche de Reyes diferente, "cargada de autenticidad y lejos del bullicio" y se agradece la labor de todos los vecinos que hacen posible esta tradición año tras año.