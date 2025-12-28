El bonito mercadillo navideño que no te puedes perder en Málaga: más de 30 puestos y actividades gratuitas

Las claves nuevo Generado con IA El mercadillo navideño de Marbella cuenta con más de 30 casetas, ofreciendo productos artesanales y gastronómicos típicos de la temporada. El evento incluye un escenario con actividades y espectáculos gratuitos para todas las edades, como shows de Disney y visitas de personajes como Harry Potter y Minnie. Se han programado talleres de manualidades, cuentacuentos y espectáculos de magia a cargo de los magos Alejandro y Cristian Flores. El mercadillo estará abierto hasta el 5 de enero, de 12:00 a 22:00 horas, siendo una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Con la llegada de la Navidad, los mercadillos se han convertido en una cita imprescindible en ciudades y pueblos de toda España. Estos espacios ofrecen artesanía local y productos gastronómicos típicos de la temporada, además de un ambiente mágico que une tradición y entretenimiento.

En la provincia de Málaga existen varios festivales de este tipo, como es el caso de Marbella. La Avenida del Mar acoge este año un mercado navideño con más de 30 casetas, organizado por la delegación de Comercio en colaboración con la empresa Arte & Glam.

Además de la amplia oferta de productos, artesanía y gastronomía, el mercadillo contará con un escenario repleto de actividades y espectáculos gratuitos para todas las edades.

Entre ellos destacan la visita de personajes como Minnie en la fábrica de los Elfos, Harry Potter, Dumbledore y McGonagall, así como shows como “Disney and Friends” o “Dos Elfos con Mucho Duende”.

También se han programado talleres de manualidades, cuentacuentos y espectáculos de magia a cargo de los magos Alejandro y Cristian Flores.

El mercado estará abierto hasta el 5 de enero, en horario de 12:00 a 22:00 horas, ofreciendo así un plan perfecto para disfrutar de la Navidad en familia o con amigos.

Nuevos mercadillos

Los mercadillos navideños se consolidan como un plan habitual en ciudades y pueblos, donde tradición, ocio y compras se mezclan para crear experiencias únicas que marcan el inicio de la temporada más mágica del año.

Una localidad vecina de Marbella, Estepona, inaugura este 2025 su Parque Navideño, un lugar en el que no faltarán atracciones y zonas de restauración para toda la familia.

Ubicado en la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI, este parque temático permanecerá abierto del 29 de noviembre al 4 de enero, en horario de 17:00 a 23:00 horas, con algunas excepciones.

El 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá desde las 11:00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.

El acceso al Parque Navideño tiene un precio de 5 euros e incluye dos de sus experiencias: la Casita de Papá Noel y la Casita del Grinch, donde los más pequeños podrán vivir momentos únicos y hacerse fotos.