El mercadillo gastronómico más grande de Málaga regresa en Navidad: seis días y más de 2.000 productos

Comienza Diciembre, un mes cargado de planes y reuniones familiares. En las grandes ciudades, los mercadillos navideños se han convertido en un evento imprescindible en el calendario, como es el caso de Málaga. Además de los tradicionales puestos de moda y artesanía, el centro de la ciudad acoge una feria gastronómica a la que cada año acuden miles de personas.

Se trata de la Gran Feria Sabor a Málaga, que este 2025 celebra una nueva edición en su emplazamiento habitual: el Paseo del Parque. Con 800 metros de longitud, habrá más de 100 casetas en las que se podrá adquirir y degustar todo tipo de productos típicos de la provincia.

Contará con más de 2.000 referencias de una gran variedad de productos elaborados artesanalmente en medio centenar de municipios de la provincia, y estará abierta durante el puente de la Constitución, desde el jueves 4 y hasta el martes 9 de diciembre.

El horario será de 11:00 a 21:00 horas durante los seis días de feria, y contará con puestos de restauración donde los vecinos y visitantes podrán degustar muy diversas propuestas gastronómicas muy malagueñas.

Además, se desarrollará un completo programa de actividades para disfrutar con toda la familia y donde talleres, catas, cocinados en directo y actuaciones musicales amenizarán cada una de las jornadas.

Actividades

Por otra parte, la delegación de Mayores de la Diputación de Málaga traerá a la capital a más de 3.000 mayores de la provincia, procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes, gracias al programa ‘Acercando la Navidad a Nuestros Mayores’, desde el 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre y coincidiendo con la celebración de la Gran Feria Sabor a Málaga.

Esta actividad llevará a los mayores a disfrutar de una jornada completa en la capital visitando el Belén en calle Pacífico y del alumbrado navideño.

Este belén estará abierto hasta el 5 de enero de 2026, y es fruto de un trabajo de nueve meses por parte del belenista malagueño Diego Alonso, con la colaboración de Juan Francisco Moreno.

En total, cuenta con 1.900 figuras de barro entelado de 21 centímetros, realizadas por acreditados artesanos —muchas de ellas móviles— y más de 20.000 miniaturas.

La visita tendrá como colofón un paseo por calle Larios y los exteriores de la Catedral para disfrutar del alumbrado y del ambiente navideño de la capital. Pero será el mismo jueves 4, coincidiendo con la apertura de feria, cuando se celebre el Día del Mayor.

También habrá hueco para los más jóvenes, con el Día de la Juventud en la Gran Feria Sabor a Málaga, que será el próximo lunes 8 de diciembre. La jornada vespertina contará con un concierto gratuito del grupo ‘Nohe’, finalista del concurso Emmerge Málaga.