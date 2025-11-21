El pueblo de Málaga que se transforma en un mercadillo gastronómico: espera recibir más de 2.000 visitantes

Las claves nuevo Generado con IA Valle de Abdalajís celebra la segunda edición de la Fiesta del Pan Duro, esperando recibir más de 2.000 visitantes durante el 22 y 23 de noviembre. El evento ofrece una Ruta Gastronómica en la que siete bares y restaurantes presentan tapas originales elaboradas a partir de pan duro, con votaciones y sorteos para los asistentes. Habrá un mercado de productos locales y artesanía, catas, demostraciones de cocina, talleres infantiles y una ludoteca gratuita, además de rutas guiadas y actuaciones musicales. El sábado se celebra un Concurso Gastronómico Popular de platos con pan duro, con degustaciones abiertas, y el domingo se anunciarán los ganadores y se sortearán premios.

Las fiestas populares son parte de la identidad de los pequeños pueblos de Málaga. Este fin de semana, la localidad de Valle de Abdalajís se prepara para convertirse en un auténtico mercadillo gastronómico con motivo de la segunda edición de la Fiesta del Pan Duro, un evento que cuenta con larga tradición en el municipio.

Este 22 y 23 de noviembre, se espera que más de 2.000 personas se acerquen al municipio para disfrutar de una propuesta que pone en valor los productos locales y la cocina de aprovechamiento bajo el lema de esta edición: "Aprovechar hasta la última miga".

El programa incluye una Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que siete bares y restaurantes del municipio —Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Bar El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco— presentarán tapas creadas a partir de pan duro.

Entre las propuestas destacan las migas mar y monte, albóndigas en salsa de champiñones o la tosta tierra y sol, disponibles junto con una bebida por 3,50 euros.

Los visitantes podrán votar por su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga, además de recibir una de las 500 bolsas de tela conmemorativas por completar la ruta.

El evento también contará con un mercado de productos locales y artesanía en la calle Real, abierto de 11:00 a 17:00 horas ambos días, así como catas de pan, queso, aceite y vino, demostraciones de cocina en vivo y degustaciones gratuitas de migas.

Para los más pequeños se han preparado talleres de elaboración de pan y una ludoteca gratuita en la Plaza del Reondón.

El sábado, la fiesta acogerá el Concurso Gastronómico Popular de platos elaborados con pan duro, con degustaciones abiertas al público, mientras que el domingo se conocerán los ganadores y se realizará el sorteo de premios.

Además, la programación incluye rutas senderistas, visitas guiadas y actuaciones musicales, con la Panda de Verdiales de Valle de Abdalajís y grupos de baile locales, cerrando el sábado con un concierto nocturno.