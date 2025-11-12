Este es el pueblo más grande de Málaga: duplica en tamaño a la capital y tiene 810 kilómetros cuadrados de extensión

Las claves nuevo Generado con IA Antequera es el municipio más grande de Málaga, con 810 kilómetros cuadrados, duplicando en tamaño a la capital provincial. Su extensión territorial supera a la de países como Malta y es comparable a islas y estados como Andorra o Singapur. El municipio alberga una gran diversidad de paisajes, incluyendo El Torcal de Antequera y los Dólmenes, ambos Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su ubicación estratégica en el centro de Andalucía la convierte en un importante nodo logístico, agrícola e industrial, además de destacar por su rico patrimonio monumental.

En el corazón de la provincia de Málaga, a unos 45 minutos de la capital, se encuentra Antequera, el municipio más grande no solo de Málaga, sino también uno de los de mayor extensión de toda Andalucía y de España.

Con sus 810 kilómetros cuadrados, Antequera supera en tamaño a ciudades enteras y a muchos municipios juntos, combinando historia, patrimonio y naturaleza.

Para hacerse una idea de su magnitud, basta comparar sus cifras: Antequera es el doble de grande que Málaga capital, que tiene 395 kilómetros cuadrados.

Incluso si se compara con otros municipios extensos del país, Antequera se mantiene en la élite: solo algunos como Cáceres (1.750 km²) o Lorca (1.675 km²) la superan.

De hecho, su extensión es similar a la de países o islas enteras, como Andorra (468 km²) o Singapur (733 km²), e incluso supera a la de Malta (316 km²). Es decir, Antequera podría acoger dos veces el territorio de un Estado europeo.

Esta amplitud territorial le permite integrar una gran diversidad de paisajes y ecosistemas. El más emblemático es El Torcal de Antequera, con sus formaciones rocosas únicas en el mundo, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO junto con los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral.

El término municipal también incluye pedanías y aldeas como Bobadilla, La Higuera o Cartaojal, que aportan vida rural.

Ubicación estratégica

A su enorme extensión se suma una ubicación estratégica: Antequera se encuentra en el centro geográfico de Andalucía, lo que la convierte en un punto de conexión entre Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada, lo que favorece su desarrollo actual como nodo logístico e industrial.

La ciudad cuenta con una importante base económica en la agricultura, la agroindustria y la logística, reforzada por la presencia del Puerto Seco de Antequera, un proyecto que busca consolidar la localidad como un centro clave del transporte y la distribución en el sur peninsular.

Además, Antequera conserva un rico patrimonio artístico y monumental. Con más de medio centenar de iglesias, conventos y palacetes, es una de las ciudades más monumentales de Andalucía. Destacan la Alcazaba árabe y la Colegiata de Santa María la Mayor.