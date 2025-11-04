El pueblo de Málaga que competirá por las luces navideñas más deseadas de España: "Podemos brillar"

17 pueblos de todo el país compiten un año más por tener las luces navideñas más deseadas de España. La marca gastronómica Ferrero Rocher lanza una nueva edición de su campaña 'Juntos brillamos más', y en la que este 2025 habrá representación malagueña. Un municipio de la provincia representará a Andalucía en el campeonato, tal y como han desvelado desde la firma en una rueda de prensa.

El pueblo malagueño de Cómpeta es el elegido para representar a Andalucía este 2025 en el concurso, que este año incorpora un nuevo formato: cada una de las comunidades autónomas de España estará presente en el concurso a través de un municipio.

"La iniciativa busca llevar la magia de la Navidad a más rincones que nunca, poniendo en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región", han asegurado desde Ferrero Rocher.



La competición de este 2025 se desarrollará en cuatro fases de votación. Primero, en la fase 1, se seleccionarán los 5 pueblos que avanzan a la siguiente ronda. A partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación: tanto en la fase 2 como en la fase 3, se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas.

De esta manera, a la fase 4, la gran final, llegarán únicamente los dos pueblos restantes. El nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre, que recibirá la "emblemática iluminación navideña" de Ferrero Rocher.

En cada una de las fases, la participación ciudadana será clave, por lo que desde el Ayuntamiento de Cómpeta ya han animado a participar. "Ahora necesitamos vuestra ayuda para pasar las distintas fases de votación y convertir a nuestro pueblo en el elegido para recibir la icónica decoración y el gran encendido de luces navideñas de Ferrero Rocher", han anunciado en redes sociales, en un post que termina con un mensaje claro: "Este año podemos brillar juntos".

Los pueblos que competirán en la duodécima edición de ‘Juntos Brillamos Más’ son:

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Cataluña)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

A lo largo de sus ediciones, este concurso ha conseguido impacto social y mediático. "Este impacto va más allá del orgullo local, convirtiéndose en un motor tangible para el turismo y la visibilidad", han añadido desde la marca.

En doce ediciones, Ferrero Rocher ha iluminado "a más de 10 pueblos con miles de kilómetros de luz". Con un representante por cada región, cada uno de los 17 pueblos se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos únicos.

"Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar a todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España", ha afirmado Franco Martino, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

Patrimonio de Cómpeta

Además de su belleza natural, Cómpeta cuenta con un rico patrimonio cultural. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con su torre barroca, es uno de los principales símbolos del pueblo, mientras que las plazas y callejuelas invitan a pasear tranquilamente y descubrir pequeños bares.

Este pueblo es conocido por sus eventos tradicionales, como la famosa Noche del Vino, donde el pueblo se llena de vida con música, bailes y mercadillos.

Los alrededores de Cómpeta también ofrecen atractivos turísticos: desde los miradores hacia la costa y las montañas hasta las rutas de senderismo por la sierra Almijara y el parque natural cercano, siempre hay algo que explorar.