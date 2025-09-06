El bonito parque de Málaga ideal para pasear: con 12.000 m², una cascada y un decorado oriental

Málaga cuenta con todo tipo de ambientes. Naturaleza, playa, montaña.. Entre sus calles se esconden parques llenos de vida, perfectos para perderse un rato, pasear bajo la sombra de los árboles o simplemente sentarse a disfrutar del aire fresco.

La provincia cuenta con infinidad de parques y jardines urbanos, sin duda un plan perfecto en el que puedes leer, hacer algo de ejercicio o disfrutar de un paseo.

Últimamente, uno de los sitios que más adeptos está ganando es el Parque Oriental Bienquerido, en Alhaurín de la Torre.

Este increíble entorno se encuentra en muy cerca de la capital, a tan solo 16 kilómetros. Se trata de un inmenso parque que tiene un arroyo y un pequeño riachuelo que separa al enclave en dos.

Además, ese pequeño estanque cuenta con una gran variedad de animales, diferenciando peces o tortugas. Y una cascada que centra la atención del visitante a la entrada del mismo.

Dentro del recinto, se encuentra, además, un parque para que los más pequeños puedan divertirse, un jardín zen, que permite, entre otras cosas reducir el estrés o la ansiedad y, por último este parque tiene máquinas para hacer ejercicio.

Interior del Parque Oriental Bienquerido. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Cuenta con 12.000 metros cuadrados, en los que también se puede diferenciar una cascada y una ambientación asiática, que te transporta de primera mano a la ciudad del sol resplandeciente.

No obstante, también hay que saber que este parque tiene un horario. Los horarios en los meses de invierno quedan reducidos de 10:00 a 20:00 de martes a viernes, y de 10:30 a 15:00 y 17:00 a 21:00 los sábados y domingos. La entrada del parque, como en la gran mayoría, es totalmente gratuita.

Algo a tener en cuenta, es que los animales domésticos, como los perros, no pueden entrar a este recinto.

El Parque Oriental Bienquerido se ha convertido en uno de los rincones más especiales para quienes buscan desconectar de la vuelta a la rutina. Su amplitud, su entorno y su ambiente familiar lo convierten en una parada obligatoria tanto para los malagueños como para visitantes.