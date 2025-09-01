El bonito parque de Málaga ideal para un paseo: con 200.000 m², una laguna y gran variedad de animales

El verano, o lo que queda de él, siempre es muy esperado por todos. Son meses sinónimo de vacaciones, de playa y de fiesta al aire libre. Sin embargo, cuando llegan, muchos desean también que pase pronto el calor insoportable.

La capital de la Costa del Sol no es de las ciudades más calurosas, debido a su cercanía al mar, pero sí de las más húmedas y, aunque parezca que no, el calor extremo en agosto también se nota, al registrar temperaturas que oscilan entre los 40 grados.

Para sobrellevar el calor sofocante, no faltan quienes aprovechan para hacer escapadas a los pueblos del interior, disfrutar de un buen chapuzón en las playas de Málaga, o un paseo a la sombra por los parques de la provincia.

En los últimos tiempos, uno de los planes que más adeptos ha ganado ha sido acudir al impresionante Parque de La Paloma a ‘tomar el fresco’.

Este increíble entorno se encuentra en Benalmádena, muy cerca de la capital. Se trata de un inmenso parque que tiene una laguna propia, una gran variedad de animales e incluso unos parques infantiles para que el disfrute de todos sea algo asegurado.

Es de sobra conocido por todos que Málaga es la ciudad del mar y la luz. Gracias a su ubicación privilegiada en la Costa del Sol y a su clima mediterráneo, la capital combina playas, paseos marítimos y rincones verdes que aportan frescor y color a un paisaje en el que conviven el bullicio de la ciudad.

Por ello, zonas como el Parque de la Laguna o el Parque del Oeste se convierten en el entorno perfecto para los malagueños, especialmente en épocas de primavera u otoño.

Uno de las que más de moda se ha puesto ha sido el Parque de la Paloma, situado en Benalmádena. Este espectacular entorno está a tan solo una hora de la capital malagueña e impresiona por su belleza y variedad de planes que se pueden hacer en él.

Cuenta con 200.000 metros cuadrados, en los que también se puede diferenciar una zona recreativa, para que los más mayores puedan disfrutar con los más pequeños. También tiene una zona de restauración, donde tomar algo cuando el sol apriete más.

No obstante, también hay que saber que este parque tiene un horario. Abre a las 9:00 de la mañana y cierra a las 23:00 de la noche, esto en horario de verano. El precio es totalmente gratis, ya que cualquiera puede entrar a disfrutar y pasar un buen rato de tranquilidad.

El Parque de la Paloma se ha convertido en uno de los rincones más especiales para quienes buscan desconectar del calor y el ajetreo diario sin alejarse demasiado de la ciudad. Su amplitud, su contacto con la naturaleza y su ambiente familiar lo convierten en una parada obligada tanto para malagueños como para visitantes.