El mercadillo medieval más mágico llega a este pueblo de Málaga: "Cuidada ambientación y espectáculos"

Con la llegada del verano, pueblos de toda España reviven su pasado más con los mercadillos medievales, una de las tradiciones culturales más populares en esta fecha. Estas ferias temáticas ofrecen un viaje en el tiempo con artesanía, gastronomía e historia.

Es el caso de un pueblo del interior de Málaga, que en los próximos días ofrecerá su tradicional mercadillo medieval. Montejaque, en la Serranía de Ronda, se prepara para este evento, que este año se celebrará los días 11, 12 y 13 de agosto.

Coincidiendo con la Semana Cultural de Montejaque, esta cita anual busca sumergir al visitante en un ambiente lleno de historia, tradición y magia.

El casco urbano del municipio, incluyendo su plaza principal y las calles más emblemáticas, se transformará en un auténtico escenario medieval. Desde las 19:30 horas cada día, y hasta la medianoche, el mercado abrirá sus puertas con una cuidada ambientación que incluye estandartes, artesanía, música antigua y espectáculos para todas las edades.

Se ofrecerán puestos de artesanía, productos tradicionales y gastronomía local: embutidos artesanales, quesos curados, dulces moriscos o panes de horno de leña.

Además de los puestos, el mercado ofrecerá animación, cuentacuentos,y talleres de oficios antiguos.

Este evento coincide además con la Noche de las Velas, una tradición imprescindible dentro del verano de este pueblo malagueño.

Durante esa jornada, el municipio apaga su iluminación eléctrica y solo queda la luz de cientos de velas colocadas en las calles, fachadas, plazas y balcones.