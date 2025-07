El mejor pueblo de Málaga para tener casa en la playa, según ChatGPT: "Ofrece calma y buen ambiente"

Málaga es uno de los destinos más cotizados del sur de Europa para quienes buscan una vivienda cerca del mar. Con más de una veintena de localidades costeras, elegir el mejor lugar para comprar una casa en la playa puede parecer una decisión difícil. Si le preguntamos a la inteligencia artificial, su veredicto nos acerca a la Axarquía.

Para Chat GPT, el mejor pueblo de Málaga para tener una casa en la playa es Nerja. "Ha conseguido algo que no es fácil en la Costa del Sol: mantener su identidad como pueblo andaluz sin renunciar a los servicios y al atractivo turístico", asegura.

“Ofrece calma, buen ambiente y un entorno natural impresionante”, señala la IA. El pueblo, de algo más de 20.000 habitantes, se extiende entre el mar y las montañas. Está protegido por la Sierra de Almijara, lo que le da un microclima estable durante todo el año.

En invierno no hace frío, en verano no alcanza temperaturas extremas, "y prácticamente no llueve", apunta Chat GPT, sumado a su cercanía con Málaga capital —unos 50 minutos por autovía—, "lo convierte en una ubicación muy atractiva tanto para residir como para invertir".

Las playas de Nerja, como Burriana, Torrecilla, Calahonda o El Playazo, "tienen una calidad de agua superior a la media de la costa malagueña".

Además, hay calas escondidas y tramos del litoral protegidos, como el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, donde se puede practicar kayak o senderismo costero. Son espacios que, pese al turismo, siguen conservando un carácter natural.

Vida diaria

Más allá del paisaje, uno de los puntos que valora ChatGPT es la vida diaria del pueblo. "Nerja no es un destino de temporada, tiene población residente durante todo el año, servicios completos —sanitarios, educativos, comerciales— y una comunidad muy diversa, con un alto número de vecinos británicos, alemanes, nórdicos y franceses, muchos de los cuales residen de forma permanente o semipermanente".

En el centro del pueblo se mantiene el trazado tradicional andaluz: calles peatonales, plazas, casas encaladas y comercios locales.. Eso no significa que no haya opciones inmobiliarias: hay viviendas unifamiliares, apartamentos turísticos y promociones nuevas.

En términos de inversión, los precios en Nerja han subido en los últimos años, pero siguen siendo más accesibles que en otras zonas de la Costa del Sol occidental como Marbella o Estepona. Además, la rentabilidad del alquiler vacacional en verano es muy alta, y muchos propietarios optan por alquilar su casa cuando no la usan, según explica la IA.