El ala-pívot dominicano fue intervenido en Vitoria por el doctor Míkel Sánchez.

Tyson Pérez, operado del tendón de Aquiles de su pie izquierdo: ¿volverá a jugar esta temporada?

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LO ESENCIAL Las claves Tyson Pérez ha sido operado del tendón de Aquiles del pie izquierdo en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez. El Unicaja prevé una baja larga para el ala-pívot dominicano, que podría prolongarse cerca de seis meses y comprometer el resto de la temporada. Pérez ya padeció molestias similares en el pie derecho el curso pasado, entonces resueltas con un tratamiento conservador. Su lesión agrava el problema de cupos del Unicaja, que también tiene lesionados a Nzosa y Alberto Díaz.

El Unicaja pierde a Tyson Pérez para varios meses. El ala-pívot dominicano se ha operado del tendón de Aquiles del pie izquierdo y no podrá volver a las pistas, al menos al cien por cien, hasta el próximo curso.

El club anunció el paso por el quirófano de su jugador sin especificar el periodo de baja aproximado, pero sí aventura que será "largo".

El jugador fue intervenido en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez, especialista en este tipo de lesión, según informó el club.

Tyson Pérez ya sufrió las mismas molestias durante la temporada pasada en el pie derecho, pero un tratamiento conservador le sirvió para seguir jugando, algo que no ha funcionado en el otro pie.

El ala-pívot cajista arrancó la pretemporada con el equipo, pero las dolencias no le permitieron continuar. En el 'media day' previo al inicio de la Liga Endesa organizado por el club se le vio con el gesto torcido, muy serio.

Y finalmente ha tenido que pasar por el quirófano, lo que provocará que esté varios meses fuera del parqué. Siendo optimista, podría llegar al final de temporada. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Cuándo podría estar al cien por cien?

Si el proceso se alarga, podría estar de baja prácticamente seis meses y diría adiós a la temporada con el Unicaja.

Precisamente Pérez es uno de los puntales del equipo, por su capacidad atlética y por su versatilidad a la hora de asumir roles.

Además, su condición de cupo condiciona todavía más la planificación de la temporada. Ahora mismo Unicaja está bajo mínimos en ese aspecto, con las lesiones de Pérez, Nzosa y Alberto Díaz. Cubre los cuatro cupos requeridos por la ACB y no alcanza a los cinco sanos para la BCL.

De hecho, Alberto Díaz ha tenido que viajar a Lituania para completar la convocatoria y cumplir los requisitos de la competición europea.