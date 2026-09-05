86-61 | El Unicaja gana otra Copa Andalucía y continúa engrasando la nueva máquina de Vidorreta

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja se proclama campeón de la Copa Andalucía tras vencer al Insolac Caja 87 Sevilla por 86-61 en Córdoba. Ignas Brazdekis fue el MVP del partido con 15 puntos y muestra un gran inicio de pretemporada. El partido supuso el debut de Willy Hernangómez, Pantzar y Noua con la camiseta del Unicaja. El equipo dirigido por Txus Vidorreta dominó desde el principio, imponiendo su superioridad física y calidad ante un rival de Primera FEB.

El Unicaja, como era de esperar, se vuelve a proclamar campeón de la Copa Andalucía tras ganar a Insolac Caja 87 Sevilla de Primera FEB por 86-61 en un partido disputado en Córdoba.

Txus Vidorreta sigue dando forma a un proyecto que está más trabajado de momento por fuera que por dentro. Ignas Brazdekis (15 puntos) fue el MVP del partido dejando su segunda buena actuación consecutiva. Puede ser un jugador importante.

Es el segundo teste de la pretemporada del Unicaja, el primero con toda la plantilla casi al completo aunque algunos internacionales han tenido pocos entrenamientos a las órdenes del nuevo técnico.

El técnico vasco ha contado con la plantilla salvo los lesionados Kalinoski y Nzosa, por lo que el choque supuso el debut Willy Hernangómez (7 puntos) con la camiseta cajista, además de Pantzar y Noua.

Unicaja marcó el paso desde el principio y en el primer cuarto ya ganaba 23-11 y 43-28 era el tanteo al descanso con varios cajistas dejando buenas sensaciones, como Tyson Pérez, Jonathan Barreiro, Ignas Brazdekis o Melvin Pantzar.

El equipo malagueño impuso su superioridad física además de su calidad frente a un equipo sevillano que debuta en Primera FEB esta temporada, pero que no se achantó ante el Unicaja.

La ventaja cajista se situó en torno a los veinte puntos tras el descanso con una versión sólida del equipo, como explicó Vidorreta tras el partido.

Cameron Hunt en el partido de la Copa Andalucía UnicajaB.Fotopress / Mariano Pozo

El vasco probó quintetos con Perry y Pantzar juntos en el parqué y su equipo corrió todo lo que pudo, para no abandonar la seña de identidad del Unicaja de los últimos años.

El equipo malagueño, con poco acierto desde el tiro de tres puntos, cerró la final de la Copa Andalucía con un contundente 86-61 para recoger de nuevo el trofeo regional que tiene por costumbre conquistar cada verano.