Unicaja ficha al trotamundos francés Amine Noua: "Un ala-pívot que aportará energía, talento y polivalencia"

Un montaje de Noua con la camiseta del Unicaja. Unicaja Baloncesto

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja ha fichado al ala-pívot francés Amine Noua por dos temporadas, destacando su energía, talento y polivalencia. Noua aporta versatilidad en la pintura, es capaz de jugar por encima del aro, lanzar desde fuera y defender varias posiciones. El jugador francés tiene experiencia en ligas europeas y ha pasado por equipos como ASVEL Villeurbanne, Morabanc Andorra, Fenerbahçe y Covirán Granada. Noua ha sido internacional con la selección francesa y recientemente fue convocado para las Ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.

Pedían paciencia el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, y el nuevo entrenador, Txus Vidorreta, a la hora de hacer fichajes este verano. Hay muchos equipos con mucho dinero y el mercado está inflado.

Pero ahora parece que el Unicaja ha pillado carrerilla. El martes anunció oficialmente el fichaje del pívot Willy Hernangómez y este jueves ha comunicado una nueva incorporación.

Se trata del ala-pívot francés Amine Noua (2,02 metros, 29 años). En el club afirman que aporta "versatilidad y puntos" y que es "un jugador de contrastada experiencia en el baloncesto europeo que llega para aportar energía, talento y polivalencia en la pintura malagueña".

El contrato se ha suscrito para dos temporadas y, por edad, este jugador debería estar en un buen momento.

En el Unicaja confían en que puede dar mucho de sí esta temporada en el Carpena.

"Noua destaca por su perfil de ‘cuatro’ moderno. Es un jugador con un excelente físico, capaz de jugar por encima del aro, correr el contraataque y finalizar con potencia, pero también de amenazar desde el lanzamiento exterior. Su movilidad le permite defender varias posiciones, mientras que su agresividad en el rebote y su constante actividad convierten su presencia en pista en un factor a tener en cuenta", afirman.

Si hace todo eso seguro que triunfa en este club, donde la afición valora sobremanera el esfuerzo y la entrega. Si además mete puntos, miel sobre hojuelas.

Noua se formó en las categorías inferiores del ASVEL Villeurbanne y debutó con 18 años. Ganó la Liga francesa (2016, 2019 y 2021) y la Copa de Francia (2019 y 2021) con este equipo francés.

También ha jugado en Euroliga, BCL y Eurocup, por lo que sabe de qué va la película en las competiciones europeas.

Ya ha jugado además en la Liga Endesa. Concretamente en el Morabanc Andorra en la temporada 2021-22. Hizo 6,7 puntos y 2,3 rebotes en 16 minutos de media. No era para tirar cohetes, pero tampoco estaba mal.

De ahí fue cedido al SIG Strasbourg, mejorando sus números hasta los 14,6 puntos y 3,8 rebotes de media. También la liga francesa es menos exigente.

Volvió al ASVEL Villeurbanne, luego fue al Hapoel Holon israelí con el que disputó solo cuatro encuentros de la BCL (14 puntos, 6,8 rebotes) debido a la guerra de Gaza.

En diciembre de 2023 fichó por el Bertram Derthona Tortona italiano y en enero de 2024 dio el salto al Fenerbahçe, donde ganó la liga y la copa turca y disputó la Final Four de la Euroliga.

Noua ha dado más vueltas que Willy Fog. Tras ese exitoso paso por Turquía, vino de nuevo a España para jugar en el Covirán Granada haciendo una buena temporada con 16,1 puntos, 6,5 rebotes, 1,4 asistencias, 1,3 robos y un tapón por partido, con un 52,2% en tiros de campo.

Fue incluso jugador de la jornada tras hacer 31 de valoración en un partido contra el UCAM Murcia. Ojalá pueda repetirlo aquí.

Pero ahí no termina su trayectoria. De Granada se fue al Satria Muda Pertamina Jakarta de Indonesia y luego al Aris Betsson Thessaloniki griego.

Ha jugado también con la selección francesa, participando de forma habitual en las Ventanas FIBA, siendo convocado recientemente para disputar los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo Qatar 2027 en agosto.