Chris Duarte no continuará en el Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Chris Duarte y Unicaja han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador tras una temporada marcada por la controversia. El dominicano llegó como fichaje estrella, pero fue expedientado en dos ocasiones y nunca encajó en los esquemas del entrenador Ibon Navarro. A pesar de ser incluido en el segundo mejor quinteto de la BCL, Duarte fue descartado en las semifinales y criticó la situación en redes sociales. La temporada del Unicaja terminó siendo calificada de fracaso por el presidente López Nieto, en parte por el bajo rendimiento y la falta de liderazgo de Duarte.

Chris Duarte no seguirá en el Unicaja. Era un secreto a voces, pero ahora es oficial después de que "el club y el jugador han llegado a un acuerdo para regular las condiciones de su desvinculación" de la entidad de Los Guindos.

El dominicano llegó para ser el jugador franquicia tras la reconstrucción del equipo adiestrado por Ibon Navarro y finalizó expedientado en dos ocasiones después de la Final Four de la BCL, una competición en la que fue elegido en el segundo mejor quinteto a la vez que estaba descartado para jugar las semifinales.

Duarte explotó en sus redes sociales y ahí se puso fin a su fracasado paso por el Unicaja de Málaga.

Según el club, "con este acuerdo ambas partes han podido resolver la situación relativa a las condiciones de su desvinculación de manera amistosa y beneficiosa".

El jugador dominicano llegó al Unicaja la pasada temporada, en la que ha sumado un total de 43 partidos en Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental.

Más allá de esos números, la sensación siempre fue la de que Duarte nunca encajó en los esquemas de Ibon Navarro ni en la forma de trabajar del vitoriano.

No llegó a ser decisivo en ningún momento de la temporada, a pesar de que desde el club se aseguraba que su capacidad de trabajo y su profesionalidad eran inmaculadas.

Pero la realidad sobre el parqué era la de un jugador que no transmitía el liderazgo que se esperaba de él. Eso, sumado a una plaga de lesiones que sufrió el equipo durante todo el curso y al bajo rendimiento de algunos de los pilares de la plantilla, dio al traste con una temporada calificada de "fracaso" por el presidente López Nieto.

Las expectativas se dispararon con el fichaje del dominicano el pasado verano, que fue cocinado a fuego lento y con especial implicación de Ibon Navarro para explicarle la forma de trabajar en Los Guindos, pero el paso de Duarte quedará en la historia del Unicaja como el de un fracaso rotundo.