Cameron Hunt, primer fichaje del Unicaja en la era Vidorreta

Las claves

Las claves Generado con IA Cameron Hunt es el primer fichaje del Unicaja en la era Txus Vidorreta, firmando por dos temporadas. El escolta estadounidense, de 28 años y 1,91 metros, llega procedente del Asisa Joventut, donde fue uno de los máximos anotadores de la Liga Endesa. La temporada pasada promedió 15,6 puntos, 52,6% en tiros de 2 y 40,7% en triples, siendo el séptimo mejor anotador de la competición. Hunt aportará al Unicaja un gran potencial ofensivo y capacidad para generarse sus propios tiros desde el perímetro.

Primer fichaje de la era Txus Vidorreta en el Unicaja de Málaga. El club de Los Guindos ha alcanzado un acuerdo para incorporar al escolta estadounidense Cameron Hunt para las dos próximas temporadas. El jugador, de 28 años y 1,91 metros, llega procedente del Asisa Joventut, donde destacó por su capacidad anotadora, siendo uno de los máximos artilleros de la Liga Endesa.

El jugador zurdo, por el que el Unicaja ha pagado un traspaso al conjunto de Badalona, destaca por su gran capacidad anotadora, siendo capaz de generarse sus propias canastas en el uno contra uno o con un eficaz tiro tanto desde media como de larga distancia.

La pasada temporada promedió en Liga Endesa 15,6 puntos con un 52,6% en tiros de 2, un 86,8% en tiros libres y un 40,7% en triples, anotando casi dos por partido, lo que le llevó a ser el séptimo mejor anotador de la competición.

A ese repertorio ofensivo añadió 2,9 asistencias, 1,7 rebotes y una recuperación para 13,8 de valoración en los 39 encuentros que disputó, siendo clave en el gran curso de la Penya. En la BCL, el nuevo combo del Unicaja registró 13,3 puntos, 3 asistencias y 1,7 rebotes en los 15 partidos que jugó.

Formado en Duncanville High School y Southwestern Moundbuilders College (2015-19), donde fue nombrado ‘Jugador del Año’ en la División II de la NAIA de 2019, dio el salto al profesionalismo en Europa. Alemania fue su primer destino, formando parte del Würzburg Baskets durante tres temporadas (2020-23). Al término de su último curso en el país germano, firmó por el Derthona Basket italiano para jugar el Playoff de la Lega. Al acabar la competición, se unió en el curso 2023-24 al JDA Dijon francés, con el que conquistó la Copa de Francia 2024.

Su buen rendimiento en el país vecino le permitió fichar por el BAXI Manresa en el curso 2024-25, con el que debutó en Liga Endesa promediando 13,7 puntos junto a un 40% en triples, llegando a ser Jugador de la Jornada 28 gracias a los 30 puntos, 3 asistencias y 7 faltas recibidas para 33 de valoración ante el Bàsquet Girona. De ahí, fue al Asisa Joventut la pasada temporada, donde se convirtió en el referente ofensivo de un equipo en el que le acompañaban Ricky Rubio, Jabari Parker y Ante Tomic. Su tope anotador esta pasada campaña fue de 35 puntos frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos, con 6/7 en triples.

Con su fichaje, el Unicaja añade potencial anotador a su perímetro con un jugador desequilibrante y gran capacidad ofensiva.