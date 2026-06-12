López Nieto le da un "suspenso" a la temporada del Unicaja y anuncia la continuidad del núcleo duro de la plantilla

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, califica la temporada de "suspenso" pese a la conquista de la Copa Intercontinental y la clasificación para la Copa del Rey y la Final Four de la BCL. López Nieto reconoce errores en la planificación y en la toma de decisiones apresuradas, sobre todo en los fichajes temporales y la estructura de la plantilla. El núcleo duro de la plantilla continuará la próxima temporada, incluyendo jugadores como Kendrick, Alberto, Kravish, Kalinoski, 'Djedo', Tyson Pérez y Olek Balcerowski. La dirección deportiva buscará fichajes con experiencia en Europa y la ACB, priorizando el encaje en la cultura de club y asumiendo riesgos controlados en el mercado.

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, le pone nota a la temporada: "suspenso". El máximo mandatario cajista ha sido contundente a la hora de valorar el curso baloncestístico 2025-2026 en el que Unicaja levantó un título, la Copa Intercontinental, se clasificó para la Copa del Rey y la Final Four de la BCL, pero se quedó fuera del playoff por el título de la ACB. Ese es el nivel de exigencia de la entidad de Los Guindos.

En la habitual rueda de prensa de balance de temporada, López Nieto analizó todos los errores que se han cometido en una temporada en la que, a pesar de calificar de suspenso, Unicaja cumplió dos de sus tres objetivos obligatorios y levantó un nuevo título. Y el principal motivo de esta calificación es la obligación de ganar que se asumió desde el club, lo que llevó a las prisas por tomar algunas decisiones que luego no fueron acertadas.

Para el nuevo proyecto, adelanta que todos los jugadores que conforman el núcleo duro de la plantilla continuarán en la disciplina cajista y ahora se está en busca de un entrenador que encaje en la cultura implantada en la entidad de Los Guindos, porque "este no es un club de entrenadores".

El presidente cajista arrancó haciendo un recorrido por lo que fue la temporada del equipo a nivel deportivo. "Veníamos de una temporada irrepetible, con unos éxitos muy grandes, se produjo fuga de jugadores, que eran normales (las fugas), porque aspiraron a proyectos donde tenían, digamos, unos recursos económicos superiores y una proyección deportiva de un nivel superior y nos dejaron. Eso sabíamos desde dentro que iba a ser una temporada muy complicada, que se iba a comparar de manera continua y que nos iba a traer dificultades. Aún así estábamos convencidos de que lo afrontaríamos".

"Hicimos los fichajes pertinentes, a todo el mundo le pareció que eran buenos fichajes, yo siempre digo que después vienen los rendimientos y los rendimientos, no podemos engañarnos, no fueron los adecuados. Por parte y parte. Los rendimientos se producen en el encaje, quizás nosotros quisimos encajar un equipo con otras fichas y no hacer un equipo nuevo con lo que teníamos. Pero los fichajes no nos dieron el rendimiento adecuado a lo que nosotros pensábamos, pero esto no es matemática".

"Y no me escondo detrás de que el número de lesiones, aunque puedo decir como un dato que no hemos tenido ni una jornada todo el roster completo. Pero no me sirve de excusa, al final las lesiones están ahí y tienes que manejarlas en el deporte profesional", continuó explicando López Nieto.

La cronología continuó con la primera conquista del equipo. "Aún así empezamos la temporada, conseguimos la Copa Intercontinental, de la cual ya nadie se acuerda, estuvimos en la Copa del Rey, llegamos a la Final Four nuevamente, y no entramos en el Play-Off. El día 20 de marzo, 15-7 era nuestro resultado (balance victorias-derrotas), y nos caímos en picado, desastrosamente en picado, con derrotas yo diría sucias, que empañaron la credibilidad del proyecto, momentos que nos dañaron mucho. Por lo tanto, no conseguimos el Play-Off, y si nosotros tenemos una línea que es estar en la Copa del Rey, estar en la fase final de la competición europea y estar en el Play-Off, si no hemos conseguido eso, está claro que la temporada no ha sido buena, entonces los resultados han sido de suspenso".

"Celeritud" en los fichajes de temporeros

Una vez hecho el recorrido del curso, López Nieto apuntó a los errores cometidos desde el principio. "Al equipo, al club, porque yo asumo todas las responsabilidades, le pesó, que quizás después de un periodo excelso y lleno de éxitos, donde los resultados, aunque parece lo contrario, fueron un hito secundario".

"Digo esto porque cuando empezamos a estructurarlo todo, no se hizo con el fin de conquistar títulos, que posteriormente se conquistaron", aunque "está claro los títulos nos han impulsado a un crecimiento descomunal, con una repercusión, un impacto único". Pero "se creó un sistema que fue exitoso, y eso nos condujo a un sinfín de victorias, a alcanzar un nivel competitivo por encima de lo que se esperaba".

Entonces, según el presidente cajista, "este año fue permeable al propio club la ambición de ganar, y eso nos llevó a perder lo que es nuestro rumbo".

"Hubo decisiones, de todo tipo, que repito, el primero que las asume soy yo, de fichajes, en un momento, acelerado. Si teníamos dos partidos, podemos perder dos. No hay que fichar a un jugador".

En este punto, el dirigente se extendió dando explicaciones con ejemplos. "Algo que nos falló es que en nuestra cultura en ese momento nos entró el nervio de ganar. Y el nervio de ganar, en vez de la tranquilidad, pues te lleva a fichar a lo mejor un poco aceleradamente. ¿Qué ocurre? Se nos lesiona Kravish y había que buscar un pívot. Rubit es un nombre de experiencia... y americano. Con lo cual, con la plaza que teníamos de Webb, ya te inhabilita a todas posibles incorporaciones. Se vuelven a producir lesiones y ya no tenemos posibilidad de americano. O había que hacer descartes. Con lo cual, imagínate tener jugadores fichados, gastar el doble para hacer descartes. Precipitación".

Otro ejemplo. "Cobbs. Se lesiona Alberto. Tres partidos que son importantes y que hay que ganar. Nos salimos en ese momento de nuestra filosofía". "Luego llega la fase final, pudimos fichar, pero no teníamos la plaza de americano. Hubo un momento que teníamos una posibilidad, pero se lesiona Sule, Entonces, hay que tirar de Rubit. Ahora no teníamos la posibilidad de fichar ese americano que era lo único interesante que había. No es que tengamos faltas de admisión, no. Lo que no podemos es tirar el dinero por tirarlo para no conseguir un fin", expuso López Nieto.

Una plantilla de catorce jugadores

Otro error que apuntó López Nieto fue "un fallo de estructura". "Hay que tener un equipo de catorce. Si al entrenador le viene largo tener que dejar dos fuera, se quedan dos fuera. Hay que tener un equipo de catorce porque después, cuando llega el invierno y vienen las lesiones es muy difícil salir al mercado y acertar con los jugadores y que encajen de manera rápida, no ya en el sistema, que también en la cultura. Y ahí es donde vamos a trabajar, por lo tanto tenemos el camino muy bien estudiado en ese punto".

Para enlazar los errores que no se pueden repetir esta temporada, López Nieto apuntó sin mencionarlo a la figura de Chris Duarte. "Lo que sí tengo muy claro, y asumo el error, es que este es un equipo de soldados aventajados, y no de estrellas. Los desequilibrios económicos en los vestuarios no son buenos. Y ahí asumo la responsabilidad, más allá de lo que juegue un jugador, que nosotros somos un equipo de soldados aventajados, y el que sea una estrella, aquí tiene que venir de soldados, si no, no nos vale".

"Cuando tienes en un vestuario alguien que económicamente es una estrella, la estrella tiene que darte muchísimo para que el resto de compañeros se lo compren. Si no, genera un ambiente poco adecuado. Nosotros, soldados aventajados. Nos irá mucho mejor".

Los pesos pesados continúan

A partir de asumir y poner sobre la mesa los errores, López Nieto dio las claves de lo que será la nueva plantilla que formará una "nueva etapa", quiso puntualizar.

"Tenemos un bloque importante. Creo que seguirán claramente Kendrick, Alberto, Kravish, Kalinoski, 'Djedo', puedo decir que va a continuar sin problema, algunos que se me queden por ahí. Hay algunos que tienen muchas posibilidades de continuar, que aunque terminen contrato, y hay otros que tienen contrato que no van a continuar, así de claro".

Dentro de los que seguirán también se contempla la continuidad de Tyson Pérez y Olek Balcerowski, además de Jonathan Barreiro. "Hemos ampliado el periodo de reflexión, pero yo creo que Jony continuará".

A estos nombres hay que añadirle la llegada de Melwin Pantzar, fichado la temporada pasada pero que este curso ha jugado en Surne Bilbao Basket. Aquí también se detuvo López Nieto.

En el caso del jugador sueco, el presidente dice que se puso sobre la mesa la posibilidad de traerlo de vuelta a mitad de la temporada, pero no se podía. "Juanma me habrá soportado 20.000 días con ese tema".

Por lo tanto, "cuando cedamos a alguno, tiene que tener una cláusula de que en un momento determinado tiremos de él. Si no, no cedemos. Así de claro". Además, "contra nosotros no juega ningún jugador que sea de la plantilla de Unicaja. Que en baloncesto se lleva eso, me da igual. Lo que yo soporté en Bilbao con Pantzar allí machacándonos y yo diciendo que es de los nuestros, para mí se queda. Por lo tanto, hay que buscar soluciones".

El perfil de los nuevos fichajes

Habrá que salir al mercado para completar esa plantilla de catorce jugadores. Y aquí parece que se tienen claras dos premisas desde el club. "Nosotros tenemos que ir con nuestra identidad a buscar jugadores, fundamentalmente que tengan experiencia en Europa y preferentemente en la ACB, pero también asumir ciertos riesgos controlados. Y, sobre todo, que sean partícipes de la idea, de una idea de club, que esa es fundamental y yo creo que es la que no debemos perder. No puede ser esto un club de entrenadores. Aunque los entrenadores tengan su incidencia, hay una idea de club".

"Tenemos que ir a ciertos riesgos. Porque los equipos de nuestro nivel tienen que asumir ciertos riesgos en algunos fichajes. ¿Por qué? Porque los grandes están por delante y los riesgos son los que te dan. Cuando nosotros fichamos a Carter, que estaba en el Lavrio y que venía de hacer una temporada mala en Rusia, tuvimos la oportunidad y nadie dijo de que Carter iba a ser el jugador que fue después. La apuesta Dylan (Osetkowski), venía de hacer una mala temporada en Euroliga. Perry venía de una mala temporada, primero con el Panathinaikos. Y aquí creció. Es decir, hay que buscar oportunidades, porque, claro, nosotros no podemos ir a jugadores consolidados".