López Nieto sobre la salida de Ibon Navarro: "es un día inesperado, le hemos apretado todo lo que hemos podido"

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, calificó como inesperada la salida de Ibon Navarro como entrenador del club. El club había hecho una oferta en firme a Navarro y su continuidad era la prioridad absoluta en los planes del Unicaja. López Nieto agradeció a Navarro los éxitos logrados, destacando su entrada en la historia del Unicaja Baloncesto y asegurando que siempre será bienvenido en el club. Hasta el momento, el club no había contactado con ningún otro entrenador, ya que todas las opciones pasaban por Ibon Navarro.

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, fue claro en la despedida de Ibon Navarro como entrenador de la entidad cajista: "es un día especial, pero inesperado". De esta forma, resumió la intención del club de seguir contando con el entrenador vitoriano como espina dorsal del proyecto de Los Guindos.

El dirigente acompañó a Ibon Navarro en la sala de prensa del Martín Carpena en el adiós del ya ex preparador cajista, e hizo una breve pero explícita introducción antes de darle la palabra a Navarro.

"Es un día especial, pero inesperado. Es algo que no pensaba, le hemos apretado todo lo que hemos podido, tiene, tenía, una oferta en firme del club. Tengo mi idea y tengo otra cosa muy clara. Pero respeto absolutamente su decisión, aunque no la comparto", dijo López Nieto.

"Lo único que tengo que decir es el agradecimiento por los momentos vividos con él, han sido magníficos. Unos éxitos casi irrepetibles. Entra por derecho propio en la historia del Unicaja Baloncesto. Intentaremos salir fuertes de todo lo que hemos aprendido en todos estos años con él", expuso el presidente cajista.

A partir de ahora, "desearle toda la suerte del mundo". ·Esta es tu casa, lo es y lo será. Los caminos pueden volver a encontrarse. Estamos orgullosos de haber trabajado contigo y esta etapa la recordaremos con letras de oro en nuestra institución", cerró López Nieto.

Más retomó la palabra para explicar que hasta ayer mismo, el club no ha contactado con ningún entrenador para suplir al técnico vitoriano, porque "el plan uno era Ibon; el plan dos era Ibon; y el plan tres era Ibon. Los nombres que han salido, literatura".

El presidente ofrecerá su habitual rueda de prensa de balance de temporada el próximo viernes, donde sí responderá a todas las preguntas sobre el futuro inmediato del club.