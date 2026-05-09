Unicaja Baloncesto abre un expediente disciplinario al jugador Christopher Duarte por sus mensajes en redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja Baloncesto ha abierto un expediente disciplinario al jugador Christopher Duarte por sus mensajes en redes sociales tras quedar fuera de la convocatoria. Duarte ha sido suspendido de empleo de manera cautelar y tiene 10 días hábiles para presentar sus alegaciones ante el club. El jugador expresó su frustración en Instagram tras ser descartado para un partido y después matizó sus declaraciones, asumiendo la responsabilidad por su reacción. La polémica surgió después de que Duarte fuera elegido para el segundo mejor quinteto de la BCL y compartiera mensajes críticos en redes sociales.

La publicación en historias del jugador de Unicaja Baloncesto Christopher Duarte en la que se desahogó después de haber sido elegido segundo mejor quinteto de la BCL, cuando Ibon Navarro lo dejó fuera de la convocatoria va a tener consecuencias.

El equipo acaba de informar a través de un comunicado que le ha abierto un expediente disciplinario al jugador. Duarte ha sido informado este sábado y tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones.

Durante estos días, de forma cautelar, el jugador ha quedado suspendido de empleo.

Cabe recordar que primero fue uno de los descartes para el partido contra el conjunto griego en la tarde del jueves.

Después, este pasado viernes acudió a la gala de premios de la BCL en el Teatro Zorrilla de Badalona, donde conoció que formaba parte del segundo mejor quinteto de la competición.

Tras eso, se explayó en su perfil de Instagram para después, a través del mismo canal, matizar su texto.

Primero, se desahogó asegurando que "hay un Dios ahí arriba que sabe reconocer a sus guerreros con buena intención y de buen corazón. Sinceramente, este reconocimiento de hoy no me lo esperaba. Un grupo de personas tratando de manchar mi nombre y mi carrera. Yo estoy con Dios y él nunca me dejará solo".

Además, añadió que "este reconocimiento viene aun no pudiendo jugar mi juego al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente. Imagínate cuando corte la lata que lo tiene atado. Yo nací para hacer historia y si yo estoy con Dios, quién contra mí".

Este fue el primer mensaje de Chris Duarte en su perfil de Instagram, antes de eliminarlo. Cuando se desató la polémica, el dominicano eliminó el comentario anterior y trató de quitarle fuego a la vivienda.

A su vez, la esposa del dominicano también dejó un mensaje en las redes sociales a propósito del premio: "lo que puede hacer con diez minutos de juego".

Minutos más tarde, al observar la magnitud de sus palabras, rectificó y se dirigió a toda la familia cajista en otra publicación en la que dijo: "Hoy temprano dejé que mi frustración se apoderara de mí. Y asumo toda la responsabilidad por eso. Me apasiona mucho este juego y ser mejor jugador y compañero de equipo que puedo ser, pero esa presión se expresó de una manera equivocada y por eso lo siento".