100-70 | El Unicaja se despide de la Copa a las primeras de cambio dejando muy mala imagen

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja cayó estrepitosamente ante el Real Madrid por 100-70 en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. El equipo malagueño nunca estuvo en el partido y llegó a ir perdiendo por hasta 35 puntos, ofreciendo una muy mala imagen. Webb III fue el mejor del Unicaja con 18 puntos, siendo insuficiente para evitar la derrota ante un Madrid que dominó desde el primer cuarto. El parcial de 14-0 al final del primer cuarto fue clave; Unicaja fue superado en la pintura y mostró falta de intensidad durante todo el encuentro.

Habrá que sacar conclusiones. Porque el Unicaja dio en Valencia la peor imagen posible contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. El conjunto malagueño fue un pelele en manos del Madrid desde el final del primer cuarto hasta que acabó el partido con el 100-70.

Las diferencias llegaron a los 35 puntos a favor de los de Sergio Scariolo, que a diferencia del pasado domingo en el Carpena, se tomaron en serio el choque desde el principio y aplastaron a un Unicaja que no compareció en el flamante Roig Arena.

En el duelo estrella de los cuartos de final, el Unicaja nunca estuvo presente en el partido y lo pagó con un resultado sonrojante.

Dejó al Madrid hacer lo que quiso. El orgullo cajista lo sacó la afición a falta de tres minutos, con el cadáver caliente del equipo en la pista, entonando el himno del Unicaja.

Con los números en la mano, Webb III fue el mejor cajista sobre el parqué, con 18 puntos. El esfuerzo del domingo con una plantilla mermada se pagó muy caro en un escenario en el que al menos tiene que dejar una imagen decente.

No fue el caso de este Unicaja, al que no se le puede pedir que repita lo de los últimos años, pero tampoco se le puede permitir una imagen como la mostrada en Valencia, con todos los focos encima.

Se barruntaba en la previa que esta no iba a ser la Copa del Unicaja, y desde luego que no lo fue.

Un parcial de 14-0 para el Real Madrid al final del primer cuarto fue demoledor y definitivo para el equipo cajista (28-12). A partir de ahí, la noche no hizo más que empeorar para el Unicaja. Al descanso se llegó 22 puntos abajo y se esperaba lo peor. El día en el que tenía que empezar a defender la corona de campeón.

No hubo juego interior del lado verde, superado en la pintura en todo momento, lo que unido a una falta de intensidad llamativa, le impidió competir contra uno de los gigantes del baloncesto europeo.

Sólo en el último cuarto fue capaz el equipo malagueño de superar los 20 puntos, maquillado con dos triples finales de Webb III.

Tendrá que ajustar cosas el Unicaja si quiere volver a ser el que fue y, sobre todo, impedir que esta derrota deje mella en la plantilla.

"No ha habido partido", concluyó Ibon Navarro nada más concluir el choque. Ese fue un buen resumen del paso del Unicaja por la Copa del Rey.

Ficha técnica:



100.- Real Madrid (28+22+23+): Campazzo (7), Llull (7), Deck (8), Hezonja (12), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).



70.- Unicaja (12+16+16+): Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb III (18), Balcerowski (13) -cinco titular- Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).



Árbitros: Peruga, Pedrós y Martínez. Sin eliminados.



Incidencias: segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena ante 14.062 espectadores. EFE