Copa del Rey de baloncesto: el Unicaja se medirá al Real Madrid en los cuartos de final

Hezonja y Balcerowski durante un Real Madrid vs. Unicaja de la Liga Endesa. acb Photo / Sara Gordon

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 en Valencia, reeditando la final del año anterior. El partido inaugural será el jueves 19 de febrero, pocos días después de que ambos equipos se midan en la Liga Endesa en el Martín Carpena. El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Valencia Basket y Joventut de Badalona. El filial del Unicaja jugará la Mini Copa Endesa en el Grupo A junto a Básquet Manresa, Real Madrid y Valencia Basket.

El Unicaja ya sabe contra quién tendrá que empezar a defender su corona de campeón en la Copa del Rey de 2026 en Valencia. El cuadro cajista, que no pudo clasificarse como cabeza de serie, se medirá al Real Madrid en los cuartos de final del torneo, un rival al que precisamente recibirá tres días antes en el Martín Carpena en la jornada 20 de la Liga Endesa.

El partido se jugará el jueves 19 de febrero y será el inaugural del torneo. El Real Madrid, como líder de la primera vuelta, se ganó el derecho a jugar el jueves y tener un día más de descanso antes de la semifinal.

Con este partido se revivirá el último duelo de la edición de 2025, ya que Unicaja y Real Madrid jugaron la final en el Gran Canaria Arena con victoria para los malagueños.

Será un doble duelo para el Unicaja contra el conjunto blanco, ya que el domingo 15 de febrero a las 19:00 horas está programado el partido de la jornada 20 de la Liga Endesa entre ambos equipos en el Martín Carpena.

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, valoró el emparejamiento del Unicaja tras el sorteo. "Cuando no eres cabeza de serie te pueden tocar los mejores equipos, y nos ha tocado el mejor. Pero vamos con mucha ilusión de competir".

"Sabemos que nos enfrentamos a un equipo, probablemente a estas alturas, no sabemos qué pasará de aquí a tres-cuatro semanas, más en forma de Europa, con un nivel físico impresionante, con un excelente entrenador. Iremos con toda la ilusión del mundo a plantar cara", apuntó Rodríguez.

El ganador de este duelo se medirá al ganador de la eliminatoria de cuartos que disputarán Valencia Basket vs. Joventut de Badalona.

Por el otro del cuadro, el sorteo ha deparado un FC Barcelona vs. Baskonia/UCAM Murcia y un Baskonia/UCAM Murcia. vs. La Laguna Tenerife. El cruce definitivo se dilucidará el 8 de febrero, cuando Baskonia juegue su partido atrasado contra Gran Canaria. Si ganan, los vitorianos se medirán a La Laguna Tenerife.

La Copa del Rey de Valencia 2026 se jugará entre el 19 y el 22 de febrero, y el Unicaja parte como actual campeón tras conquistar la tercera Copa de su historia en la edición de 2025 en Gran Canaria.

El cuadro de emparejamientos de la Copa del Rey 2026 de baloncesto. ACB

Mini Copa Endesa

En el sorteo de la Mini Copa Endesa, el filial del Unicaja ha quedado encuadrado en el Grupo A junto a Básquet Manresa, Real Madrid y Valencia Basket.

En el Grupo B estarán el FC Barcelona, Gran Canaria, Casademont Zaragoza y CB Canarias.

El formato es de liguilla, y los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales del torneo, que empezará un día antes que la Copa de los mayores, el 18 de febrero.