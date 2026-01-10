Muere la madre del jugador del Unicaja Baloncesto Chase Audige: "¡Mucha fuerza, Chase!"

Desde que llegó hace apenas un mes al Unicaja Baloncesto, a sus 26 años, Chase Audige ha demostrado ser un jugador con aportes brillantes al primer equipo y también una gran persona, ya que ha encajado muy bien con el resto de sus compañeros.

Este sábado, cuando el conjunto malagueño se enfrentará al Valencia Basket, el jugador atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su madre.

Ha sido el propio club quien ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde ha expresado públicamente su pesar por la pérdida. Numerosos aficionados se han sumado a las condolencias y han enviado mensajes de apoyo al jugador.

Audige, estadounidense con pasaporte jamaicano que le permite jugar con licencia cotonú, llegó al Unicaja procedente del Bosna Sarajevo y permanecerá en el club verdimorado al menos hasta final de temporada.

Su incorporación se produjo como refuerzo para el perímetro tras el fallido fichaje de Xavier Castañeda, que terminó en Andorra después de no lograr conectar con el equipo.