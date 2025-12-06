88-89 | El Unicaja aguanta el arreón final de Hiopos y se lleva la victoria en Lleida

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja logró una ajustada victoria 88-89 ante Hiopos Lleida en la sexta jornada de la Liga Endesa, consolidándose entre los ocho primeros para la Copa del Rey. El conjunto malagueño llegó al descanso con 14 puntos de ventaja, pero sufrió en la segunda parte por la gran reacción del equipo local, liderado por Melvin Ejim. Olek Balcerowski fue el jugador más destacado de Unicaja con 19 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración, logrando la victoria número 200 de Ibon Navarro como entrenador del equipo. El debutante Audige jugó 3:39 minutos sin anotar puntos y Oriol Paulí falló un tiro libre clave en la recta final, asegurando el triunfo visitante.

El Unicaja sumó la sexta victoria (88-89) en la fase regular de la Liga Endesa tras complicarse la vida en Lleida frente a Hiopos y sufrir hasta el último segundo del partido por el arreón final de los locales.

Los malagueños se fueron al descanso con una renta de 14 puntos pero en la segunda parte los de Nord Barris, liderados por el excajista Melvim Ejim, apretaron de lo lindo al Unicaja, que tuvo en Olek Balcerowski (19 puntos, 9 rebotes, 26 de valoración) a su hombre más determinante para firmar la victoria 200 de Ibon Navarro en el banquillo cajista.

Debutó con la casaca cajista el último fichaje, Audige, que estuvo 3:39 en pista para cero puntos. Con este triunfo, Unicaja se consolida entre los ocho primeros para jugar la Copa del Rey.

Un mal segundo cuarto de los locales permitió que los de Ibón Navarro cogieran una ventaja que lograron mantener hasta el final del partido, a pesar de la gran segunda mitad que completó el conjunto ilerdense, que se logró situar a un punto de diferencia.

Ambos conjuntos iniciaron el encuentro con una intensidad frenética tanto en ataque como en defensa, y libraron un intercambio de canastas en el que ninguno logró coger ventaja sobre el otro (11-11, min 5). Tyler Kalinoski, con nueve puntos, sostuvo a su equipo en el marcador.



Con la llegada de las primeras rotaciones, el acierto bajó y el ritmo del choque se entorpeció. Sin embargo, en los últimos instantes del período, el Unicaja dio un arreón que le permitió irse por delante en el marcador antes de la pausa (20-21, min 10).



En el segundo período, los visitantes pusieron una marcha más, y convirtieron un parcial 1-8 de salida que obligó a Gerard Encuentra a pedir el primer tiempo muerto del encuentro (22-29, min 12).

Hipos Lleida vs. Unicaja de Málaga acb Photo / Pol Puertas

El Lleida mejoró sus prestaciones e intentó rebajar la diferencia, pero se topó con la solidez del cuadro cajista, que respondió todas las acometidas ilerdenses e incluso logró situar la ventaja por encima de los diez puntos mediante Tyson Pérez (30-43, min 16).



Los últimos instantes de la primera mitad se saldaron con un nuevo intercambio de golpes entre ambos equipos que benefició al Unicaja, que se fue al descanso con una renta de catorce puntos (37-51, min 20).



El Lleida salió del paso por vestuarios más enchufado y con más acierto en ataque, lo que les permitió acercarse a diez tantos de diferencia tras muchos minutos y enloquecer al Barris Nord (48-58, min 24).



El Unicaja no igualó el listón de los locales, y Melvin Ejim, que completó un gran tercer período ante el que fue su equipo (11 puntos), culminó un parcial 9-0 que metió al Hiopos Lleida de nuevo en el encuentro (58-62, min 27).



La buena dinámica de los locales no cesó, y los de Gerard Encuentra lograron situarse a tan solo un punto (64-65). Sin embargo, una canasta de Olek Balcerowski amplió la diferencia del equipo malagueño antes del último asalto (66-69, min 30).



El cuarto acto inició con un nuevo intercambio de golpes. Los ilerdenses buscaban dar la vuelta del marcador, pero veían como los de Ibón Navarro contestaban cada canasta (73-73, min 34).



Los visitantes lograron coger una nueva renta que les dio un soplo de aire fresco para afrontar los últimos cuatro minutos del encuentro con un poco más de tranquilidad (75-83, min 36).



No obstante, el equipo ilerdense no había dicho la última palabra. Dos canastas de John Shurna y un triple de Caleb Agada establecieron el 83-85 y dejaron todo abierto en los dos minutos que restaban para la conclusión del choque.



Con 84-87 en el electrónico, el Lleida disfrutó de una última posesión que les hubiera permitido empatar el encuentro. Sin embargo, Oriol Paulí falló un tiro libre, y en la siguiente jugada Perry anotó los dos tiros libres que aseguraron el triunfo para su equipo. Un triple de John Shurna sobre la bocina estableció el 88-89 final.

FICHA TÉCNICA





88 - Hiopos Lleida (20+17+29+22): Batemon (7), Ejim (17), Agada (7), Golomán (4), Jiménez (7) - cinco inicial - Walden (3), Paulí (9), Zoriks (-), Diagne (10), Sanz (-), Shurna (13) y Krutwig (11).



89 - Unicaja Málaga (21+30+18+20): Pérez (7), Balcerowski (19), Kalinoski (9), Barreiro (4), Perry (12) - cinco inicial - Audige (-), Webb (8), Díaz (5), Djedovic (8), Sulejmanovic (4), Duarte (10) y Tillie (3).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Javier Torres e Iyán González. Expulsados Walden, Ejim y Agada (Hiopos Lleida) por cinco faltas personales.



Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.478 espectadores.