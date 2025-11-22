105-82 | Duarte y el 'boquerón' Perry encarrilan al Unicaja a la Copa del Rey

Chris Duarte durante el Unicaja vs. Manresa de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja se impuso al BAXI Manresa por 105-82 en el Martín Carpena, logrando su quinta victoria en la Liga Endesa antes del parón por las Ventanas FIBA. Chris Duarte fue el jugador más destacado con 19 puntos y 19 créditos de valoración, liderando el ataque malagueño en un partido muy ofensivo. Kendrick Perry, apodado 'Boquerón', fue clave en el último cuarto y lució su apodo en la camiseta como guiño a la ciudad de Málaga. Unicaja mostró solidez colectiva, con aportaciones de varios jugadores y un parcial arrollador de 30-16 en el último periodo para sentenciar el encuentro.

El Unicaja logró un triunfo holgado en el Martín Carpena ante el BAXI Manresa (105-82) para coger impulso en Liga Endesa y marchar al parón de las Ventanas FIBA con un balance positivo de 5-3, en un partido donde se lució en ataque el internacional dominicano Chris Duarte, autor de 19 puntos y 19 créditos de valoración.

Con la victoria de Zaragoza el fin de semana anterior y la de este sábado frente a Manresa, el equipo andaluz se va en buena dinámica al receso de los compromisos internacionales de la FIBA, donde hasta seis cajistas han sido citados.

A la hora de arrancar al ritmo que requiere para su estilo el equipo de Ibon Navarro, fue fundamental la concentración de Tyler Kalinoski, siempre un jugador capaz de sumar por encima de las estadísticas, generando en recuperaciones y elevando la energía del Unicaja.

Cinco puntos suyos en los primeros cinco minutos ayudaron a que la batuta la llevara desde el comienzo el club de Los Guindos, y pese a que BAXI Manresa siguió pegajoso, la calidad de Chris Duarte, aunque con más volumen de tiro que acierto, ya empezaba a marcar la diferencia al final del primer cuarto (25-15, min 10).

Una secuencia de buenos ataques de los manresanos, con un Unicaja que caía en varias faltas innecesarias, metió de lleno a los de Diego Ocampo en disposición de remontar (25-24, minuto 12), pero justo ahí se activaron los locales para irse a los vestuarios ganando de doce puntos tras un magnífico parcial.

No escatimó en esfuerzos Manresa, que llegaba al Carpena sin haber ganado fuera de casa, pero demostrando un gen competitivo que le hizo pasar de caer por catorce a acercarse al Unicaja, por momentos inconsistente en su juego y ya sin Kalinoski, eliminado por faltas.

Pero el equipo malagueño carburaba por ráfagas y eso le permitió seguir comandando el marcador (75-66) con los últimos diez minutos por delante, donde ya mostró la versión más arrolladora con un parcial de 30-16 y Kendrick Perry a los mandos para terminar de sellar el triunfo de una manera más contundente.

El momento curioso y divertido de la noche fue ver al base cajista portando el apodo ‘Boquerón’ en su camiseta, ya que días antes, en una entrega de premios, el propio Perry pidió que lo llamaran así como guiño a su amor a la ciudad de Málaga.

Kendrick Perry luce el nombre de 'Boquerón' en su camiseta acb Photo / Mariano Pozo

Ficha técnica:

105- Unicaja (25+23+27+30): Perry (13), Kalinoski (5), Djedovic (8), Tillie (12), Balcerowski (15) -quinteto inicial- Díaz (4), Tyson Pérez (5), Webb III (11), Sulejmanovic (8), Duarte (19), Barreiro (5),

82- BAXI Manresa (15+21+30+16): Dani Pérez (8), Obasohan (15), Reyes (11), Steinbergs (6), Golden (5) -quinteto inicial- Akobundu (4), Benítez (10), Ubal (8), Knudsen (2), Olinde (3), Oriola (4), Plummer (6).

Árbitros: Jordi Aliaga, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca. Eliminado por faltas Tyler Kalinoski, de Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.009 espectadores.