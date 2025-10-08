El Unicaja inicia la defensa de su corona en una BCL que eleva el nivel competitivo BCL

El Unicaja de Málaga reestrena esta noche la condición de favorito para la conquista de la Basketball Champions League (BCL) en el arranque de la competición de la que es vigente campeón y en el que se medirá al Mersin BSB de Turquía.

El choque se corresponde a la primera jornada del Grupo G de un torneo europeo que el Unicaja ha levantado en las dos últimas temporadas, pero que ha elevado su nivel con respecto a ediciones anteriores.

Gran Canaria, Joventut de Badalona y Alba Berlín son tres de los nuevos equipos de la competición a la que dan lustre, la más importante del baloncesto FIBA en Europa y que ha crecido para ponerse por delante de la Eurocup, en el contexto de la Euroliga.

El nuevo nivel de la competición se empezará a vislumbrar a partir del Round-16, por lo que no se espera que el Unicaja tenga grandes problemas para dominar un grupo en el que además de los turcos están Filou Ostende, viejo conocido, y Karditsa Iaponiki, de Grecia.

La competición arranca de forma clandestina ya que esta temporada, de momento, no hay televisión en abierto que retransmita los partidos, que sólo se podrán ver de forma gratuita a través de la plataforma on line de la FIBA Courtside1891. El usuario tendrá que llevar a cabo un registro para poder ver los partidos.

Los de Ibon Navarro encaran este primer partido en fase de engranaje tras la reconstrucción de la plantilla cajista, con hasta cuatro cambios con respecto a la temporada anterior.

Aun así, son ya cinco partidos oficiales los que ha jugado el conjunto malagueño -tres de la Intercontinental, semifinal de la Supercopa de España y primera jornada de la ACB-, que incluso ha abierto sus vitrinas con una nueva conquista de la Intercontinental en Singapur.

El trofeo de la BCL BCL

El Unicaja se mostró como un conjunto solvente en el estreno liguero el pasado sábado en el Carpena contra el Surne Bilbao Basket.

Olek Balcerowski destacó por encima del resto de cajistas y transmite buenas sensaciones en ese paso adelante que tiene que dar esta temporada ante los cambios en la plantilla.