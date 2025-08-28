El Unicaja sorprende con una equipación verde lima para jugar como visitante

El Unicaja 2025-26 da un paso más. El club sorprende con una tercera equipación color verde lima que se suma a las habituales verde y morada y la blanca. De esta forma, el club jugará de visitante con la nueva elástica o la blanca en caso de coincidir con los colores del rival.

Según la explicación del club, "el diseño de la equipación visitante juega con un velo en verde oscuro, que cae de manera irregular como un telón, para desvelar la gran novedad: el resplandeciente verde lima, símbolo de renovación constante y de la luz de nuestra tierra".

El diseño ha sido elaborado desde el club junto con Joma para obtener unos resultados de primer nivel.

El dorado está presente en las tres prendas de esta temporada.

El Unicaja seguirá luciendo los logotipos de Unicaja, Andalucía, Málaga, Sabor a Málaga, Costa del Sol, Benahavís y Famadesa, que aparecen en un distinguido verde oscuro.

Esta equipación será la que use el equipo como visitante en los partidos de Liga Endesa, salvo que haya coincidencia de colores con el rival. En BCL la segunda indumentaria seguirá siendo la blanca.

No es la primera vez que el Unicaja viste entero de verde lima. En las temporadas 2010-11 y 2012-13 el equipo malagueño ya lució esos colores, aunque de manera puntual como tercera equipación.

La equipación completa lima ya está a la venta en todas nuestras tiendas (Los Guindos y Acera de la Marina) y online, al precio de 65,90 euros la camiseta y 39,90 el pantalón, con el 10% de descuento para nuestros abonados.

Características técnicas

Al igual que en las dos equipaciones anteriormente presentadas, se ha utilizado el mejor material para favorecer el rendimiento de los jugadores, con las cualidades tecnológicas más punteras gracias a la gran inversión en I+D+i llevada a cabo en los últimos años por Joma.

La mezcla de poliéster con elastán aporta muchos beneficios como la elasticidad, la alta resistencia a abrasión y roces y la gran libertad de movimiento. La tecnología MICRO-MESH SYSTEM está ubicada en las zonas de mayor sudoración (las axilas y los costados) para ayudar a que la humedad se evapore rápidamente. Por otro lado, cada pieza de tela se ha unido usando el sistema de costuras planas FLATLOCK, que previene la aparición de posibles rozaduras en la piel.