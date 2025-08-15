Scariolo deja en el aire la participación de Alberto Díaz en el Eurobasket: "si no entrena, no lo podemos llevar"

La que iba a ser una cita como capitán general de Alberto Díaz con la selección española se puede quedar en agua de borrajas. El base malagueño está entre algodones y su participación en el Eurobasket está en el aire.

Así lo aseguró el seleccionador nacional Sergio Scariolo este jueves tras la derrota del combinado nacional contra Francia (67-75).

Díaz está entrenando al margen por unas molestias musculares después de los dos partidos disputados en Málaga contra Portugal y la República Checa y no logra levantar cabeza.

No estuvo en el choque contra Francia y Scariolo habló sobre su ausencia: "Esperemos que Aldama y Díaz, antes o después, puedan entrenar un poquito para ver si podemos llevarlos a Chipre, porque si no entrenan, no podemos hacerlo".

Con esas palabras, el horizonte del base malagueño no está claro con respecto a la cita que España iniciará en Chipre en la fase de grupos el próximo 28 de agosto.

El que no para de acumular minutos y experiencia con España es Mario Saint-Supéry. Contra Francia disputó catorce minutos y anotó dos puntos, cada vez más consolidado en la rotación de esta nueva España.

Sin Aldama ni Alberto Díaz, Scariolo perdería a dos pesos pesados del vestuario. Por un lado, la estrella del equipo, el jugador NBA que puede marcar diferencias en momentos determinados. Por el otro, Alberto, el chico para todo en la selección y que ya fue clave en la conquista del anterior Eurobasket.

Xabier Castañeda con Bosnia y Balcerowski con Polonia, son los otros cajistas en liza en el europeo de baloncesto, donde también estará con España Yankuba Sima por los méritos contraídos con la camiseta cajista, aunque ya sea jugador de Valencia Basket.