La broma de Ibon Navarro con su viaje a Valencia tras las últimas salidas de Unicaja: "¡Todo el mundo tranquilo!"

Las vacaciones de la liga ACB suponen que el mercado de fichajes traiga novedades casi a diario. Uno de los equipos que más está apostando por hacer una gran modificación de su plantilla es el Valencia Basket, que ha arrebatado al Unicaja a Kameron Taylor y Yankuba Sima.

Solo el primero es de momento oficial, aunque parece que la salida del segundo también está cantada y caerá en los próximos días. El equipo de Pedro Martínez pagará la cláusula de rescisión de ambos jugadores y dejará 1,3 millones en las arcas del club.

Así, esta mañana, el entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, ha pisado el aeropuerto de Málaga para coger un vuelo a Valencia y para calmar las aguas, por si alguien le sacaba una fotografía o le veía por Valencia, ha decidido subir una fotografía de la puerta de embarque.

"TODO EL MUNDO TRANQUILO, EH!!!!!!! No business, just family", escribía el técnico en su perfil de Instagram junto a la imagen. El motivo de su viaje no es otro que pasar el tiempo de descanso en familia.

El propio Unicaja le deseaba a su entrenador desde su cuenta de Instagram oficial que disfrutara con Aritz, su hijo, después de una temporada repleta de títulos, pero agotadora.

La próxima se presenta mucho más difícil para Navarro, que tendrá que volver a encontrar la fórmula del plan que tanto adoran sus seguidores, esta vez con una multitud de nuevos rostros tras las bajas de varios de sus jugadores.

Llegan nuevos Emir Sulejmanovic, Xavier Castañeda y Melwin Pantzar, pero este último seguirá un año más en el Bilbao. También han fichado a James Webb III para completar el vacío de Dylan Osetkowski, que se marcha al Partizan. También han confirmado su salida del club verdimorado Carter, Taylor y parece que pronto lo hará Sima.

Sobre todos estos movimientos, Ibon Navarro ha confesado en Cope que no está en shock, pero sí sorprendido. Pese a todo, asegura que el Unicaja se seguirá moviendo para afrontar la próxima temporada de la mejor manera posible.

"Hay clubes y hay entrenadores que no lo hacen, y hay otros que te preguntan por jugadores. Es normal. Todas esas llamadas habían sido por Kameron Taylor. Algunos tenían la capacidad económica de hacer frente a su salida. Hay otros jugadores en mercado, pero podía pasar. No había pasado con Valencia por estar aún en competición, pero sabíamos de su interés desde hace mucho tiempo. No era el movimiento que preveíamos, pensábamos que iba a ser otro club de mayor importancia. Al final, han sido los que se han movido. Es ley de vida". expresó.