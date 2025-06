El Unicaja ficha a Melwin Pantzar, pero seguirá un año más en el Bilbao: "No me lo esperaba. Dije sí directamente"

El Unicaja anuncia un nuevo fichaje, aunque en este caso será diferido porque no se le verá en el Carpena hasta la temporada 26/27.

El equipo ha llegado a un acuerdo con el Surne Bilbao Basket para llevarse a Melwin Pantzar para las próximas cuatro temporadas, más una opcional.

No obstante, la próxima temporada seguirá en Bilbao en calidad de cedido. Es la misma fórmula que se empleó con Tyson Pérez.

Pantzar es base, mide 1,90 y tiene 25 años. Esta temporada le ha dado buen resultado al Bilbao, promediando en la Liga Endesa 9,8 puntos, 3,8 asistencias, 2,9 rebotes, 1,2 recuperaciones y 13,4 de valoración.

Ha jugado todos los partidos de la competición. El Bilbao ganó además la FIBA Europe Cup contra el PAOK de Salónica y fue elegido MVP de la final tras hacer 18 puntos, 2,5 robos y 2 asistencias.

El jugador, formado en la cantera del Real Madrid, es internacional con la selección de Suecia, con la que ha jugado 6 partidos en las ventanas FIBA, con promedios de 16,2 puntos, 4,3 rebotes y 3,5 asistencias para 17,5 de valoración en 6 partidos. Este verano disputará además el EuroBasket 2025.

God is great! ☝🏾



Muy agradecido a @unicajaCB por creer y apostar por mi. No puedo esperar de jugar en el Carpena ante toda la afición, y también demostrar quién soy. Voy a dar todo y trabajar muy duro para llegar ready 💪🏾💪🏾💪🏾 💜💚💜💚💜💚💜💚



nos vemos pronto https://t.co/0SyPyhJDr2 — melwinw (@MelwinPantzar) June 26, 2025

Su trayectoria

Melwin Pantzar tiene licencia de Jugador de Formación Local, lo que se conoce coloquialmente como cupo. Con el Real Madrid debutó en Liga Endesa con 18 años en el curso 2017-18.

Tras disputar una temporada con el primer equipo blanco, en el 2019-20 fue cedido al filial del AS Monaco Basket, llegando a jugar algunos partidos con el equipo senior.

En la 2020-21 comenzó en el CB Ciudad de Valladolid en la Liga LEB Oro, aunque fichó por el BAXI Manresa en la recta final del curso.

Tras la experiencia catalana, regresó a Valladolid para disputar dos cursos más, siendo uno de los bases más destacados de la categoría de plata del baloncesto español.

En la temporada 2023-24 regresó a la Liga Endesa de la mano del Surne Bilbao Basket, donde ha continuado con su progresión hasta convertirse en uno de los mejores directores de juego de la liga, en la que llegó a ser Jugador de la Jornada 12 tras firmar 23 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes y 2 robos para 32 de valoración ante el Valencia Basket.

"Era un sueño estar en un club tan grande"

El jugador ya ha pasado reconocimiento médico en Málaga. "De verdad estoy muy contento de haber fichado por el Unicaja. Era un sueño estar en un club grande, que ha ganado muchos títulos, que siempre está arriba y estoy muy agradecido".

Sobre cómo fue el fichaje, aseguró que "de verdad no me lo esperaba, pero me llamó mi agente y dije que sí directamente porque, como te he dicho, es un club muy grande y estoy muy contento. Sé que hay muchos jugadores aquí que juegan muy bien, especialmente los bases como Alberto Díaz, Kendrick Perry, y yo quiero seguir esa línea, ser un buen base y ayudar al equipo".

"A mí me gusta defender, me gusta correr mucho, y lo que hago es penetrar, intentar hacer mis bandejas, pero también buscar a los tiradores o al grande", ha detallado en la web del Unicaja.