El jugador del Unicaja Kendrick Perry, guía gastronómico en Málaga: "Pedí huevos revueltos y me pusieron un croissant de almendras"

Kendrick Perry es uno de los jugadores más carismáticos, si no el que más, del Unicaja de Málaga. En la Costa del Sol parece haber encontrado su sitio y se ha convertido en un líder tanto dentro como fuera de la pista. Dentro, cada vez su rendimiento es mayor, más regular, más certero en los momentos calientes de los partidos. Fuera, tuvo un flechazo con la afición y la ciudad. El de Florida es muy activo en las redes sociales y tiene un canal de Youtube donde ahora se ha lanzado a descubrir la gastronomía del centro de Málaga.

El '55' del Unicaja ha lanzado en su canal un vídeo titulado The certified foodie - Exploring the center of Malaga Part 1 (El comedor certificado - Explorando el centro de Málaga) en que se pasea por la zona del Mercado de Atarazanas.

Hace una primera parada donde tiene el primer lapsus en la panadería Ana la Fantástica, donde pide un croissant con tortilla y le sirven uno con almendras: "aquí es donde entiendo que tengo que seguir trabajando en mi español".

Después de los dulces el jugador norteamericano se adentra en el Mercado de Atarazanas para tomarse uno de los batidos "más frescos" que se ha tomado nunca.

Perry, que lleva a su perro Kenzo como acompañante, finaliza la primera parte de la ruta en las mesas de los exteriores del mercado para cumplir con una de las tradiciones españolas de sentarse a comer y estar "una, dos o tres horas" sin moverse del mismo sitio. Perry apuesta por una paella de mariscos -para guiris, que diría un malagueño- aderezada con un poco de limón y un "par de cervezas", que para eso está en el día de descanso.

Habrá que esperar a la segunda parte de la primera exploración de KP55 por el centro del Málaga para conocer más gustos culinarios del norteamericano, cada vez más integrado y más querido en la ciudad.