86-84 | El Unicaja cae contra el Galatasaray y pone fin a su racha de 18 victorias en la BCL

El Unicaja de Málaga puso a fin a su racha de 18 victorias seguidas en la Basketball Champions League con la derrota contra el Galatasaray por 86-84 en la tercera jornada del Round-16 de la competición en la que defiende corona. Nunca estuvieron los de Ibon Navarro cerca de su nivel, ni defendiendo ni corriendo, y cuando el cuadro malagueño se puso el mono de trabajo fue tarde. Tuvo ocho décimas al final para intentar el triple de la victoria, pero el manejo de esa jugada estuvo a la altura del partido gris de los malagueños, que continúan sin ganar en Estambul en sus cinco visitas.

Con un acierto desde el perímetro, sumando 14 triples que sostuvieron al Unicaja en el partido en todo momento, pero con un Galatasaray firme en los momentos críticos, los arreones de Tyson Pérez primero (17 puntos) y de Kameron Taylor después, no pudieron con la inspiración de Wallace en el último cuarto. Son ahora dos victorias y una derrota de un Unicaja que no contó ni con Alberto Díaz ni con David Kravish en Estambul.

La apuesta de salida fue la de Tyson Carter de base y un Galatasaray muy acertado en tiros de campo llevando la iniciativa. Faltaba intensidad en defensa. A falta de 4:40 para el final del primer cuarto Galatasaray mandaba 19-10. Tillie con un parcial de 0-5 redujo la renta local. Con un último minuto fallón de los de Ibon Navarro, pero un triple desde siete metros sobre la bocina de Carter el primer cuarto se saldó con un 24-21. Eran cuatro de ocho en triples.

Tyson Carter, jugador del Unicaja de Málaga BCL

No aumentó la tensión el Unicaja en el segundo cuarto, sin el ritmo al que acostumbra, con un parcial de salida de 7-0 que paró Ibon Navarro con un tiempo muerto. "¿What are you doing?", soliviantó el vitoriano a los suyos. El parcial se estiró hasta el 9-0, con Unicaja tardando más de tres minutos en meter su primera canasta en este cuarto. Fue Kameron Taylor desde el perímetro el que rompió la sequía. Tyson Pérez acercaba de nuevo al 34-31 a los malagueños, que ahora sí apretaban debajo de su aro y saltaban con intensidad al rebote. A falta de 1:30 Osetkowski ponía por delante al Unicaja con un triple para el 35-36. Con 38-38 iguales se llegó al descanso.

No fue el Unicaja habitual de los terceros cuartos, en los que suele encarrilar los partidos. Seguían los de Ibon contagiados del ritmo del partido y, además no frenaban los locales, inspirados de cara al aro cajista. Aunque Perry devolvía al Unicaja a una canasta de diferencia con un triple para 47-46. Tyson Carter era el tiraba del carro cajista con 14 puntos a mitad del tercer cuarto. Pero no terminaba de fluir el Unicaja en ataque y Wallace ponía una ventaja preocupante para encarar el último cuarto, 62-57 y un equipo malagueño que no arrancaba.

Reacción insuficiente en el último cuarto

Galatasary estiró la diferencia en el inicio de la última manga, acelerando y corriendo en ataque. Ibon Navarro puso energía en el parqué con Perry, Carter, Taylor, Pérez y Osetkowski, pero se estaba demorando demasiado el momento cajista. Le quedaba apretar en defensa para acercarse a Galatasaray. Pero el volteo del marcador llegó de la mano, de la muñeca, de Tyson Pérez, que con dos triples adelantó al Unicaja para un 70-71 a falta de seis minutos. Aunque el que tenía la muñeca caliente era Wallace. Unicaja fallaba una secuencia de triples un tanto precipitada mientras corría el reloj. No dudaba Galatasaray en el manejo de la bola a pesar de la presión cajista y mantenía su renta, mínima, pero que impedía a Unicaja hacerse con el control. Wallace continuó elevándose en el cuarto decisivo con otro triple. Carter fallaba la réplica y los turcos ampliaron a 80-75 a falta de tres minutos. Unicaja no sabía circular el balón, no encontraba buenas situaciones de tiro y el partido empezaba a irse para los de Ibon Navarro, que movía el banquillo sin encontrar soluciones.

Taylor acercaba a dos a Unicaja con menos de dos minutos por jugarse pero enfrente había un Galatasaray inspiradísimo que contestaba con un triple. 83-78 con 1:25 por jugarse. Tiempo muerto y ejecución perfecta de nuevo del de Maryland para otro bingo desde el perímetro. Tras un fallo de Osetkowski debajo del aro y un robo posterior cajista Tillie ponía el 84-84 a falta de quince segundos. Eran 14 triples del Unicaja, con los que se sostuvo en el partido. Pero Galatasaray lo fio todo a Palmer, que se jugó el último ataque para el 86-84 a falta de ocho décimas para romper la racha de victorias del Unicaja en la BCL y darle un tirón de orejas a los malagueños, que se quedan sin margen de error en 'su' competición.