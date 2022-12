El Unicaja emborrona el final de la fase de grupos de la BCL (82-92)

El Unicaja de Málaga, con el liderato y la clasificación aseguradas, cayó derrotado este martes en el último choque de la primera fase de la Liga de Campeones FIBA en el Martín Carpena ante el Dinamo Sassari italiano (82-92), aunque clausura esta fase de grupos como campeón del Grupo G y estará en la siguiente fase.



Desde el principio, el Unicaja creyó que este partido sería un trámite si mantenía su nivel habitual, con una defensa poderosa y una cantidad de variantes de ataque que puede incluso meter en vereda a un jugador que no está teniendo el rol deseado, Jonathan Barreiro, que se fue del primer cuarto con 11 puntos sin fallo siendo el líder de los malagueños.



En cuanto el Sassari intentó hacer cosas diferentes, el equipo de Ibon Navarro no admite despistes, no tolera pérdidas porque a campo abierto también sabe ser letal con Darío Brizuela, Tyler Kalinoski o Kendrick Perry en pista.



Pese a que el triple bajó de acierto en el segundo cuarto, el Unicaja logró llegar a los 15 puntos de ventaja jugando de manera coral: 15 asistencias y 5 robos en veinte minutos es un gran dato para marchar en un redondo 50 a 39 al descanso.



El exjugador de Liga ACB Eimentantas Bendzius fue el faro del ataque transalpino en el arreón que tuvieron en el tercer periodo y una gran canasta tras reverso, un triple y un tiro de dos del escolta Jamal Jones recortaron las distancias hasta igualar el partido (60-60, minuto 26).



El toque de atención que quizá necesitaba un Unicaja sin alicientes, más allá del orgullo de finalizar una fase de grupos perfecta. Además, sin Alberto Díaz en este partido, faltaba un poco de coraje y corazón en pista. Pero para eso el Unicaja tiene a todo un campeón de Europa como Darío Brizuela, que empezó a jugar de base y abrió brecha anotando (y asistiendo) para marcar el camino del triunfo.



Pero el Sassari, agarrado a sus opciones de ser tercero como mucho, remó hasta verse por delante en un 70-72, a siete del final. Con un Jamal Jones excelso en el tiro, el Sassari se lo puso complicado al Unicaja para que remontara. Ibon Navarro juntó en pista a Tyson Carter y Perry con Will Thomas y Kravish por dentro con un 78-84 a falta de tres minutos para el final.



Con 1:02 por jugarse, un triple liberado de Bendzius terminó de frenar las esperanzas de la afición, que empezó a vaciar el Carpena consciente de que estaba ya todo decidido y el Unicaja, hasta hace tres días con nueve triunfos seguidos, enlaza ahora dos derrotas consecutivas tras la del domingo en el Palau ante el Barcelona y esta contra el Sassari, que les priva de haber cerrado con broche de oro una fase de grupos excelsa.



Ficha técnica:



82- Unicaja (28+22+20+12): Perry (6), Barreiro (11), Carter (14), Ejim (2), Kravish (12) -quinteto inicial- Brizuela 9), Osetkowski (4), Will Thomas (8), Lima (4), Kalinoski (4), Djedovic (8).



92- Sassari (21+18+24+29): Robinson (17), Jones (21), Bendzius (14), Stephens (13), Kruslin (15) -quinteto inicial- Dowe (12), Raspino (0), Chessa (0), Diop (0).



Árbitros: Gatis Salins (LET), Carsten Straube (ALE), Mehmet Karabilecen TUR).



Incidencias: Partido de la jornada 6 de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Carpena ante 6.023 espectadores.

Sigue los temas que te interesan