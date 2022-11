El Unicaja de Málaga sigue con paso firme en la BCL (77-63)

El Unicaja de Málaga suma tres de tres en la Liga de Campeones FIBA (BCL) tras ganarle al PAOK Mateco (77-63) y se ancla en el primer puesto del Grupo G gracias a un gran último cuarto y una exhibición individual magistral de Darío Brizuela, que lideró a los malagueños con sus 27 puntos.



El partido se quedó helado cuando el Unicaja mandaba en el marcador por una acción desafortunada del escolta americano Zaccheus Darko-Kelly, que se fracturó el tobillo en una caída muy fea, cuando solo llevaba 30 segundos en cancha.



En lo estrictamente deportivo, el partido adquirió en un principio una apariencia de duelo de pistoleros, un fogueo de unos y otros; triples y jugadas rápidas de los helenos con un Yannick Franke muy inspirado que benefició a los suyos y, en ese descontrol, el Unicaja no estaba cómodo y el ataque estaba siendo demasiado precipitado, aunque un sprint final en el primer cuarto los recompuso (19-16).



Con Alberto Díaz en el puesto de base, el equipo malagueño encontró la calma con balón y en defensa, y se encargó de percutir por dentro con buenas acciones de Augusto Lima; por otra parte, las faltas muy baratas de varios jugadores fueron el aspecto negativo de un segundo cuarto donde hubo cambio de marcha.



Desde el dominio en el rebote y la regularidad atrás, el Unicaja supo mantener distancia cuando no pudo agrandarla más todavía por los malos procentajes en el triple: este equipo, paradójicamente, no está lo acertado que se espera desde la línea de tres en esta campaña. Un triple de Jaylen Hands sobre la bocina dio vida al PAOK, que se puso a cuatro antes del descanso (36-32).



En el momento en que el PAOK Mateco se puso a dos puntos, apareció la anotación pura de Darío Brizuela, que en tres jugadas amasó la bola, sacó el talento y puso al Unicaja nueve puntos arriba, aunque Franke se lo tomó personal y se erigió como el jugador franquicia de los griegos.



Brizuela se fue a la veintena de puntos y el Unicaja pecó de virar hacia un juego más propio de NBA que de baloncesto FIBA: aclarados y jugadas individuales, tiros lejanos… y ni por esas bajó los brazos el PAOK, que en el uno contra uno sabe también jugar (52-50, minuto 27).



Se necesitaban mejores decisiones con balón e Ibon Navarro juntó a Díaz, Brizuela y Kalinoski en un contexto muy alocado, con pérdidas de ambos equipos y un PAOK que perdonó en varias ocasiones el ponerse por delante.



Con el bonus de faltas, el PAOK se limitó y el Unicaja utilizó esa ventaja para sacar tiros libres primero y soltarse en el contraataque después para certificar la tercera victoria en tres partidos de Liga de Campeones y, a falta de tres jornadas, dejan muy amarrada su clasificación para el Top-16.



Ficha técnica:



77- Unicaja (19+17+21+20): Perry (10), Djedovic (2) Kalinoski (2), Ejim (0), Kravish (8) -quinteto inicial- Brizuela (27), Díaz (9), Osetkowski (6), Barreiro (0), Will Thomas (2), Carter (5), Lima (6).



63- PAOK (16+16+22+9): Riley (11), Franke (18), Polley (12), Saloustros (2), Renfro (4) -quinteto inicial- Hands (11), Christidis (0), Darko-Kelly (0), Kamperidis (0), Magaritis (4).



Árbitros: Wojciech Liszka (POL), Martin Vulic (CRO), Zdravko Rutesic (MON).



Incidencias: Partido de la jornada 3 de la BCL, disputado en el Pabellón José María Martín Carpena.

