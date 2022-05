El Unicaja le dará la vuelta al calcentín la temporada que viene

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, desgranó este miércoles la que tiene que ser la hoja de ruta para devolver al Club Baloncesto Málaga al lugar donde por historia le corresponde en la ACB. La continuidad de Ibon Navarro, un mínimo de ocho fichajes, la continuidad en la BCL de la FIBA y devolver a la afición al Martín Carpena, son los elementos de la “nueva filosofía” que se quiere implantar.

En una comparecencia de prensa de casi una hora en la que reconoció que la temporada había sido un fracaso en el terreno deportivo, López Nieto apuntó hacia donde tenía que ir el equipo la temporada que viene.

El presidente anunció en primer lugar que Carlos Suárez, tras nueve años como cajista, abandonaría la disciplina de Unicaja para seguir jugando al baloncesto. Y después confirmó la continuidad de Ibon Navarro en el banquillo del Martín Carpena.

Continuidad en el banquillo

Ibon Navarro comandará la nave cajista formando un proyecto desde cero. El presidente del Unicaja reconoció que tras el último mes donde el equipo se dejó ir le asaltaron las dudas sobre la continuidad del vitoriano, pero finalmente se ha determinado que será el "responsable directo".

"Estamos muy contentos del trabajo que ha realizado. En un momento de la temporada con Ibon conseguimos victorias que fueron fundamentales. Él nos había advertido de que nos podíamos quedar fuera del playoff. Y es verdad que el equipo no ha dado el nivel en los últimos partidos. No hay nada en el mercado que pueda mejorarlo. Estábamos muy convencidos y él nos ha disipado las dudas que pudiera haber. Ibon va a ser el hombre que va a liderar este proyecto desde cero".

Ocho fichajes como mínimo

López Nieto ha dejado entrever que no le temblará el pulso a la hora de configurar la plantilla, y que no tendrá ninguna atadura a la hora de fichar o dejar salir a jugadores aunque tengan contrato en vigor.

"Estamos avanzando en muchos terrenos. Van a aparecer muchos nombres". "No está definido que los que tienen contrato vayan a seguir", porque se trata de "cambiar el concepto". "Los vínculos hay que romperlos". "La idea prioritaria es romper el concepto", y asegura que hay que calcular la presencia de "mínimo ocho nombres nuevos".

Con esto, el presidente de la entidad cajista dejaba entrever que el modelo de apostar por jugadores de nacionales no ha terminado de funcionar. "Tenemos definido el modelo, y por encima de la nacionalidad va la profesionalidad".

Para López Nieto, la apuesta que se hizo hace tres años de configurar una plantilla con más jugadores nacionales "está ahí y el resumen está también". "Un proyecto que se hizo con la mejor de las intenciones y los resultados son los que son. El coste de los jugadores nacionales puede ser por encima de otros. Habrá que valorar las ventanas de selecciones... Aunque también los jugadores nacionales tienen alguna ventaja, porque son los que crean los vínculos. Ante todo está el equilibrio".

Sin dar nombres, el presidente de Unicaja considera que hay que analizar los "los escenarios", pero que no se va a "hipotecar" al primer equipo. Tampoco con jugadores de Los Guindos, aunque reconoce su importancia para el Unicaja.

"No nos vamos a hipotecar", insistió. "Hay escenario de diseño de equipo, pero "no estamos pensando en nadie. Estamos abiertos a configurar el equipo que queremos, este año estamos muchos más libres" y "no está garantizada" la continuidad de nadie. "Queremos hacer el equipo que queremos hacer".

A la hora de configurar la plantilla, "se va a valorar la actitud y la aptitud. Vamos a crear un equipo potente" con que el que "buscar un baloncesto más físico. Ese es el formato y eso lo sabe el entrenador".

Ese baloncesto no se ha conseguido esta temporada, pero López Nieto ha ensalzado a un "grupo humano" que "es fenomenal, es demasiado bueno". Pero lo que ha buscar es "ganar partidos", que esto también generará más sensibilidad, más sentimiento".

"Queremos una fórmula que nos permita estar donde nos corresponde. El hábito de no estar en el playoff, en la Copa del Rey y en las rondas finales en las competiciones europeas, es un fracaso".

En este territorio, López Nieto anunció también que se potenciará el "área deportiva" más allá de la figura del director deportivo.

Sí a la FIBA, no a la Euroliga

"En la Euroliga no vamos a estar. Hemos elegido el modelo en la BCL (Liga de Campeones de Baloncesto, gestionada por la FIBA) y estamos muy contentos después de ver en Bilbao la final de la competición. Vamos a estar en el ámbito de la FIBA". Así de tajante se mostró López Nieto sobre el futuro europeo del club, que todavía no tiene garantizado.

Para defenderlo, dijo que "hay más equipos que aspiran a jugar la BCL que la Eurocup (organizada por la Euroliga)". Para garantizar la presencia la temporada que viene en competiciones europeas, "estamos buscando fórmulas inteligentes que permitan que el Unicaja esté ahí. Estamos en el proceso", pero "sería una barbaridad decir que vamos a estar2

"Para el club es muy importante jugar en Europa. No me plantearía un escenario diferente".

"No me han llamado de la Euroliga, son conocedores de cuál es mi postura", incidía López Nieto, quien confirmó que "después de Bilbao (Final Four de la BCL) he mantenido alguna conversación con la FIBA y somos buenos compañeros de viaje". "Me interesaría anunciarlo de una manera formal lo antes posible, pero estamos donde los méritos deportivos nos han llevado".

El dueño del club es la Fundación Unicaja, de la que López Nieto es patrono, en calidad de representante de la Junta de Andalucía. Ahora, la Fundación, con la salida de Braulio Medel, está siendo noticia. "El ruido de la fundación no puede afectar en absoluto. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad.

"El club no va a tener ningún problema de funcionamiento por el banco o la Fundación. Comparezco como presidente y no como patrono de esta. Lo que pase en la Fundación lo decidirán allí. El nombre que se vislumbra como presidente (José Manuel Domínguez) ha sido presidente del club. Quiero que las tormentas no afecten al club, porque lo que nos interesa es el presupuesto que tengamos, que estará en la línea o mejor. No nos tiene que afectar y mi obligación es evitar que afecte. Vengo como presidente del Unicaja. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No soy político".

López Nieto ha defendido que "el club generó recursos, ha terminado operativamente en datos positivos", y que además "el banco ha estado siempre en una línea de apoyar al club y va a estar en la misma línea, la de apoyar para tener un equipo solvente".

"Vamos a estar en un presupuesto similar o superior al del año pasado", explicó el presidente del Club Baloncesto Málaga. "En el peor de los escenarios estaremos en un presupuesto igual. El Unicaja no tiene problemas de presupuesto".

Devolver a la afición al Carpena

De ser uno de los pabellones con más público del baloncesto español y europeo, a ir perdiendo presencia de aficionados progresivamente. Eso ha sido el Carpena en las últimas temporadas, especialmente en esta.

"Es evidente que es uno de los temas que nos preocupa. No hemos respondido a la sinergia que nos ha dado el público. Tengo que agradecerle el apoyo enorme. Entiendo a los que no han venido".

"Lo importante es que los aficionados vengan y que se sientan orgullosos del Unicaja. Intentaremos recuperarlos. Vamos a trabajar en una campaña muy ingeniosa. Ya estamos trabajando en una serie de actos muy relevantes que vamos a tener de cara a la nueva temporada". "Esperamos que la gente vaya volviendo, vaya queriendo estar en el Carpena. Estamos muy contentos con los que han venido. Somos respetuosos porque entiendo su enfado. Tenemos la obligación que durante el verano se vea un equipo que ilusione, que tenga posibilidades. Una filosofía diferente".

