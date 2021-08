Michael Eric: “Intentaré dominar en el Unicaja de Málaga”

Michael Eric ya es a todos lo efectos jugador del Unicaja una vez que ya ha sido presentado en sociedad. El pívot nigeriano ha mostrado su satisfacción por recalar en el conjunto verde y también ha comentado que llega para aportar su experiencia, pero también para dominar los aros, siendo consciente del rol que le espera.

En primera instancia ha sido Juanma Rodríguez el que ha presentado al ‘5’, un puesto que en los últimos años ha ofrecido dudas en el Unicaja. “Michael es una persona muy abierta y se ha integrado muy rápido. Fotis está contento con él y su adaptación tan rápida. Los compañeros también están contentos con él y con el rol que puede aportar. Su condición de cotonú nos liberaba una plaza de extranjero, lo que nos ha ayudado a decidirnos por él”, dijo el director deportivo.

Por su parte, Eric se mostró contento con su llegada a tierras malagueñas. “Estoy muy entusiasmado por la oportunidad de jugar en Unicaja. Ha sido un club que ha competido muy bien durante muchos años contra equipos en España y Europa. Como ha sido un equipo al que me he enfrentado antes, pues estoy encantado de formar parte de este proyecto. Gracias al club por confiar en mí y espero poder hacer algo especial con el equipo”, dijo en primera instancia.

Pasado

"Ya tuve una oportunidad de venir hace unos años, me quedé con esa opción. Vi que puedo encajar bien aquí. Vi partidos del equipo antes de fichar y vi que mi juego y mis características pueden encajar bien aquí. Eso fue decisivo para venir”, comentó sobre su fichaje.

El nigeriano no disputó los Juegos Olímpicos de Tokio ya que sufrió la Covid poco antes de competir. “Tuve la Covid cuando estuve preparándome para los Juegos con Nigeria. No quería correr riesgos y por eso no fui con la selección, porque no estaba al cien por cien. Ahora me he recuperado y estoy mejor, listo para ayudar”.

Cuestionado sobre disputar la Champions Basketball, Eric fue sincero. “El baloncesto es baloncesto. Cuando estamos todos juntos da igual si es NBA, Euroliga o Champions. Es muy exigente y de mucho nivel, tenemos que estar muy preparados. Tenemos que salir a ganar en cualquier competición. Yo ya la jugué y es muy competitiva”, dijo.

Y se definió a sí mismo. “Soy un trabajador duro, quiero mejorar cada día y cada año. He sido capaz de ganar algunas ligas europeas y esa mentalidad trabajadora me ha hecho mejorar cada año. Me ha servido para ser competitivo y ayudar al equipo. Tengo la experiencia y la energía para saber lo que el equipo necesita”.

Y lanzó un órdago. “Lo que tengo que hacer es dominar. El baloncesto en Bilbao es de una manera, en Turquía es otra. Voy a intentar ser mejor jugador y voy a aportar esa energía”.

Adaptación

Sobre su adaptación, se mostró contento. “Es muy buena la experiencia. Hay jóvenes y veteranos, la comunicación y la adaptación está siendo muy rápida. Está siendo muy buena. Hablé con otros compañeros que jugaron aquí. Desde que llegué la gente me ha acogido muy bien y estoy deseoso de ayudar al equipo y conectar con la gente”, explicó. “También voy a aprender de mis compañeros. No vengo a enseñar a nadie. Habrá entrenamientos y partidos para comunicarnos y ayudarnos. Lo que podamos aprender unos de otros será mejor para el equipo. La adaptación va muy rápida y será un entendimiento mutuo”, finalizó.

Caso Spissu

Antes de acabar la presentación de Michael Eric, Juanma Rodríguez explicó el no fichaje de Marco Spissu, que fue declinado por cuestiones médicas, según el director deportivo de Unicaja. “En todos los contratos hay una cláusula donde los jugadores tienen que pasar el reconocimiento médico y, si no pasan ese reconocimiento, no tiene validez el contrato. Había un informe negativo de los médicos que no consideraban apto al jugador para jugar en Unicaja. No hacer caso a otras informaciones. Es lo único que ha pasado”, puntualizó.

