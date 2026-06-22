La historia de amor y fe de Chupe y el Cautivo de Málaga: ya lleva tatuado su nombre tras el ascenso a Primera División

Las claves

Las claves Generado con IA Chupe, canterano del Málaga, ha cumplido su promesa de tatuarse el nombre del Cautivo tras el ascenso a Primera División. El jugador marcó uno de los goles decisivos en la victoria ante el Almería, que permitió el regreso del Málaga a la máxima categoría. Chupe es devoto de Nuestro Padre Jesús Cautivo y compartió en redes sociales una imagen de su tatuaje como muestra de agradecimiento. Este lunes, el equipo realizará un recorrido festivo por Málaga con ofrendas y recepciones en lugares emblemáticos y sedes institucionales.

Dicen que la fe mueve montañas. Pero también empuja a meter goles en partidos decisivos, como el que el Málaga protagonizó ante el Almería el pasado sábado, 20 de junio, que acabó llevándole hasta el ascenso a Primera División tras vencer 1-2 a los rojiblancos con dos goles de Larrubia y Chupe, ambos canteranos del club malagueño.

El segundo no nació en Málaga, pero su más reciente historial profesional está totalmente ligado a esta ciudad que le ha visto crecer como futbolista. Llegó a la cantera malaguista en 2021, pasó por el San Félix y el Atlético Malagueño, y su irrupción en el primer equipo lo ha convertido en un fenómeno de masas en La Rosaleda.

El jugador ha marcado 25 tantos en esta temporada con los colores blanquiazules y ha demostrado una entrega total por el equipo y por la ciudad, de la que se ha confesado siempre enamorado.

Pero si hay un rincón de Málaga al que Chupete ha cogido cariño, más allá de La Rosaleda, ese es San Pablo. El jugador se ha enganchado en más de una ocasión a la reja de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad para pedirle una manita en partidos importantes como el de la final de los playoffs.

De hecho, tras la victoria, el joven futbolista subió una imagen arrodillado ante la capilla donde se encuentran y se confesó un gran devoto del Señor de Málaga.

Según explicó Chupete a los medios de comunicación en Almería, se puso una estampa del Cautivo en la media en el descanso. El partido no empezó como quería, falló una oportunidad clara de subir el marcador, pero en la segunda parte acabó marcando el primer gol para encaminar a su equipo hasta el ascenso. "Hay que disfrutar porque esto no se vive todos los días", señaló emocionado en la gran noche del 20 de junio.

Lo que no confesó durante la velada es que había hecho una promesa ante el Cautivo. Si subían, se tatuaría su nombre. Y menos de 48 horas después de la gran gesta, ha cumplido con su palabra y ya tiene el nombre del Cautivo escrito con tinta en su mano. "Promesa cumplida", compartió en sus stories de Instagram.

Esta tarde, ofrenda

Este lunes, cuando hayan acumulado horas de sueño, se subirán al autobús para recorrer desde La Rosaleda hasta la Divina Pastora, patrona del Deportes, pasando por San Pablo para visitar al Señor de Málaga, Nuestro Padre Jesús Cautivo, y las recepciones institucionales en la sede de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento, encargado de tomar la decisión de trasladar los festejos al lunes.

Este es el itinerario con los horarios aproximados para la cita del malaguismo con su equipo este lunes:

Salida del Estadio Rosaleda: 17:45 horas.

Ofrenda al Cautivo en la Parroquia de San Pablo: 18:15 horas.

Recepción en la Diputación de Málaga (Plaza de la Marina): 19:00 horas.

Ayuntamiento de Málaga: 19:45 horas.

Ofrenda a la Divina Pastora, patrona del Deporte (barrio de Capuchinos): 20:45 horas.