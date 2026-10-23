Adrián Niño celebra su gol en el Alavés vs. Málaga CF LaLiga

El uno por uno del Deportivo Alavés vs. Málaga CF: nadie acompaña a Adrián Niño

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF dejó escapar la victoria tras encajar el gol del empate del Deportivo Alavés en el minuto 89. Adrián Niño volvió a ser el jugador más destacado del conjunto blanquiazul tras anotar su cuarto gol de la temporada. Funes introdujo novedades en el once titular con la entrada de jugadores como Einar Galilea, Aznou, Puga y Ramón. El análisis individual destaca el gran nivel defensivo de Recio y Rafita, frente a actuaciones más grises de futbolistas como Aznou o Dotor.

El Málaga CF dejó escapar el primer triunfo de la temporada en Vitoria encajando un gol en el minuto 89 de partido cuando no había sufrido en toda la noche.

Funes metió varios cambios en el once titular del Málaga, con la presencia de Einar Galilea, Aznou, Puga y Ramón y sin Chupe ni Izan Merino.

Adrián Niño volvió a dejar un gran partido con la camiseta blanquiazul y anotó el cuarto gol de la temporada.

En EL ESPAÑOL de Málaga valoramos la actuación individual de los jugadores del Málaga CF:

1. Alfonso Herrero: Sin trabajo toda la noche. Hizo un paradón en la acción del gol pero no pudo hacer nada en el rechace.

3. Puga: Demasiados riesgos con el balón en los pies. Pero firme en defensa.

15. Recio: Impecable. Es el central indiscutible del equipo. Reclamó falta previa en el gol del empate local por un pisotón.

4. Einar: Volvía a casa y la titularidad y rindió bien. Mejora cuando no tiene metros por detrás para defender.

31. Rafita: Se le adelantó Mañas en el gol del empate, pero poca responsabilidad se le puede atribuir. Sigue siendo el mejor esta temporada y lo demostró en Vitoria.

6. Ramón: Titular mucho tiempo después. Tuvo la pausa que se espera de él con el balón y dio una asistencia de oro a Niño. Sustituido.

22. Dani Lorenzo: Abusó de la conducción del balón en ocasiones.

8. Dotor: Partido gris del madrileño.

10. Larrubia: Errático. Poco protagonista en el partido.

39. Aznou: Mal estreno como titular. Perdido en batallas que no condujeron a nada. Espeso con el balón en los pies. Sustituido.

21. Niño: Pistolero total. Control y definición en el gol para poner en las academias. Estuvo demasiado solo arriba, aun así fue el MVP del partido.

Suplentes:

Rafa: Siempre da empaque en el centro del campo. Pero tuvo poca presencia esta vez.

Salinas: Sólo apareció una vez y casi marca el segundo. Discreto.

Chupe: Sin chispa arriba. Fue una isla en los pocos balones que le llegaron. Se generó una ocasión en la que definió blando.

Berrocal: Dejó rematar solo a Toni Martínez en el gol del empate. Había entrado para defender esas jugadas.

Cajuste: Sin calificar.