El Málaga CF completa dos semanas de su segunda pretemporada

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF completa dos semanas de trabajo durante el parón para ajustar su preparación para Primera División tras una pretemporada corta y marcada por lesiones. El equipo disputó amistosos ante Antequera y Córdoba; en El Arcángel reapareció Fernando Calero y tuvieron minutos Álex Pastor y Adam Aznou. Calero y Aznou apuntan a estar disponibles ante el Espanyol, mientras Juan Cruz sigue al margen y Einar ya se ha reincorporado al grupo. El Málaga retomará los entrenamientos el lunes para buscar su primera victoria del curso ante el Espanyol, antes de recibir a la Real Sociedad en La Rosaleda.

Juanfran Funes esperaba el parón de selecciones como agua de mayo. El Málaga CF tuvo una pretemporada muy corta que se vio además condicionada por las lesiones de varios jugadores clave. A ello se sumó un arranque muy complicado de la competición. Ahora, el de Loja tiene tres semanas para ajustar y terminar de preparar al equipo para la Primera División.

Entre los objetivos de estas tres semanas, aunque la que arranca el lunes ya será para preparar el partido del viernes 9 de octubre contra el RCD Espanyol, es terminar de poner a tono a muchos jugadores, recuperar a algunos lesionados y seguir el rodaje con algún partido amistoso.

De esto último en concreto ha habido dos. En la primera semana, el Málaga jugó un amistoso contra el Antequera CF en la Ciudad Deportiva blanquiazul, y este jueves viajó a Córdoba para medirse a los de Iván Ania en un partido amistoso en el Nuevo Arcángel del que no trascendió el resultado.

Pero por ejemplo, en las imágenes se ve a Fernando Calero teniendo minutos, un futbolista que llegó para ser titular en el centro de la zaga pero que se rompió varias costillas en el último amistoso en Ceuta.

También jugaron el amistoso del Arcángel otros dos futbolistas inéditos como son Álex Pastor y Adam Aznou, un refuerzo necesario para el lateral izquierdo.

Precisamente dos de estos nombres se han beneficiado de esta parada de la competición durante tres semanas, Calero y Aznou. Ambos lesionados durante su estancia en Málaga y que todo apunta a que estarán aptos para entrar en la convocatoria del próximo viernes.

Juan Cruz es quien sigue entrenándose al margen de los jugadores que no están lesionados de larga duración -Cajuste, Murillo, Aaron Ochoa y Lobete-, después de que Einar se reincorporase al grupo.

Funes repitió un mensaje en las últimas comparecencias, el de que algunos jugadores estaban terminando muy fatigados los partidos, e incluso a algunos los tuvo que sustituir. Estas tres semanas de trabajo le han servido a los que más cansancio acumulan en las piernas para reducir el estrés y recuperar energías de cara a todo lo que tiene el Málaga por delante.

Funes ha tenido a casi toda la plantilla disponible para esta especie de 'stage' del veranillo de San Miguel. Solo han estado al margen los lesionados de larga duración y el internacional sub-21 Rafita, que este jueves debutó con España en San Marino. Fue titular y jugó 70 minutos. El martes tiene otra cita contra Rumanía en Ibiza y se incorporará al equipo el miércoles o jueves.

El equipo, que descansó el viernes y también lo hará sábado y domingo, retomará el trabajo el lunes con vistas al RCD Espanyol para conquistar la primera victoria del curso en una doble cita consecutiva en La Rosaleda, porque después visitará Martiricos la Real Sociedad. Oportunidad de comprobar cómo le ha sentado el parón.