Ángel Recio, jugador del Málaga CF: “En mayo el Málaga CF estará en Primera División. Cero dudas”.

Ángel Recio posa para EL ESPAÑOL de Málaga en el estadio de La Rosaleda. EEM

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Las claves Generado con IA Ángel Recio, defensa del Málaga CF, muestra plena confianza en que el equipo logrará la permanencia en Primera División al final de la temporada. El jugador destaca el buen ambiente y la unión dentro del vestuario, pese a los malos resultados del inicio de liga. Recio subraya la importancia de seguir trabajando y mejorando, confiando en la idea de juego del entrenador Funes, con quien mantiene una relación cercana desde el filial. Fuera del campo, Recio disfruta de la vida tranquila en Fuengirola, compartiendo momentos con su familia y amigos, y considera un orgullo vestir la camiseta del Málaga CF.

Ángel Recio (Fuengirola, 2003) es un tipo simpático, agradable en el trato. Tiene 23 años y por primera vez ficha del primer equipo en el Málaga CF, pero habla con el poso de un veterano. Ahora mismo, sin ir más lejos, es el jerarca de la defensa de Funes. Responde despacio, habla con calma y aplomo, con el mismo con el que lo que va de competición se ha medido a Mbappé, Aubameyang o Bellingham, el nombre que se le viene a la cabeza durante su charla con EL ESPAÑOL de Málaga cuando se pregunta por un jugador que le haya sorprendido.

Después del parón de selecciones, si la salud lo respeta como hasta ahora, sumará más partidos en Primera División que en Segunda, donde debutó hace ahora un año. Dentro de la caseta, es de lo que mejor, si no el que mejor, conoce a Funes.

Fuera del terreno de juego le gusta perderse por el paseo marítimo de Fuengirola, donde comparte café cada tarde cerca de su casa con familia o amigos. Tiene como referente a Rocky Balboa. Todo ello, mientras cumple y vive el sueño de jugar en Primera División con el equipo de su ciudad.

El Málaga va último y no ha ganado. ¿Cómo está el equipo, Ángel?

Bien, el equipo está bien. Con energía, con ganas de que lleguen los próximos partidos A pesar del inicio complicado que hemos tenido, el bloque está muy bien.

¿Coincides con Funes en que este parón de selecciones os va a venir bien para ajustar cosas y para recuperar jugadores?

Nos viene bien para recargar pilas. Yo creo que también estos siete partidos nos han venido muy bien para asentarnos y adaptarnos a la categoría. Y el parón claro que nos va a dar energía para lo que viene próximamente.

Llevas casi más partidos en Primera que en Segunda División (7-9). ¿Qué te está sorprendiendo más la categoría?

La calidad técnica de los jugadores. Es verdad que también físicamente son bestias, pero la calidad técnica. Todos los equipos tienen jugadores de primerísimo nivel.

¿Algún rival que te haya llamado más la atención?

A ver, me han gustado muchos, la mayoría. Pero por decirte uno, Jude Bellingham. Es un jugador total. También te puedo decir Moleiro del Villarreal, que también es un jugador con una gran calidad. Álex Baena también del Atlético… Son jugadores muy determinantes para sus equipos.

¿Qué crees que le puede estar faltando al equipo en este arranque de temporada?

Bueno, esto es fútbol, ¿no? Si el balón hubiera entrado… El cabezazo de Chupe que se va al palo, a lo mejor si entra, estaríamos hablando de otra cosa. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando día a día, nos ha tocado un inicio bastante duro, que no es por justificar nada, pero es verdad que tres rivales son de Champions y, quieras que no, son rivales de mucha calidad. Entonces, bueno, trabajar día a día y ya verás que los resultados y los goles van a venir.

"El cabezazo de Chupe que se va al palo, a lo mejor si entra, estaríamos hablando de otra cosa. Tenemos que seguir trabajando"

¿Puede ser el partido del Villarreal, el más duro que hayáis tenido?

Todos los equipos son muy duros. Es verdad que el Villarreal es un grandísimo equipo. Pero nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, trabajando, mejorando y en los demás partidos que nos vengan hacer lo mejor para intentar sacar los tres puntos siempre.

Ángel Recio durante un partido en La Rosaleda Málaga CF

En el siguiente partido viene alguien que conocéis bien el vestuario. Roberto con el Espanyol.

Estuvimos juntos en el juvenil División de Honor. Ya luego él subió al primer equipo y yo pasé por el filial. Ya se ha visto el inicio de liga que ha tenido, que le ha servido para que lo llame la selección absoluta. Roberto es un grandísimo jugador con unas cualidades tremendas y nos va a poner las cosas difíciles. Esperemos que en nuestro partido no tenga su día y nosotros sí tengamos nuestro.

Los que lo conocéis, que sois muchos, dentro del vestuario, ¿esperabais que llegase esa llamada?

Sí, por supuesto, por supuesto. Roberto tiene una calidad tremenda y el gol lo ha tenido siempre. Entonces, nada más que ha tenido varios partidos que ha estado metiendo goles, estaba claro que lo iban a llamar.

En la plantilla hay overbooking de centrales, aunque no todos sanos. Se habló durante el mercado de que hacía falta experiencia en el centro de la zaga, pero tú de momento estás despejando algunas dudas. ¿Te llegan esos comentarios? ¿Cómo has vivido todo ese proceso?

De una manera o de otra, al final hay cosas que te van llegando. Vivimos en el mismo mundo. Pero había que aislarse un poquito de todo eso, había que trabajar día a día. Había que currar, hacer bien la pretemporada y estar bien físicamente. Y si el mister decidía contar conmigo, pues yo iba a estar ahí. Lo que te digo, al final el trabajo te lleva a la recompensa y mira, he tenido la suerte de poder debutar en Primera División y jugar todos los minutos.

Ángel, hace un año debutaste en Huesca como titular. Luego saliste de las alineaciones y de las convocatorias hasta la llegada de Funes. ¿Por tu cabeza pasaba esto?

Es verdad que es difícil imaginárselo. Obviamente, uno lo sueña. Estar con el equipo de tu ciudad, el equipo del que eres, de tu tierra, del Málaga, en Primera División. Pero es verdad que del sueño a que eso se convierta en realidad, pues obviamente es complicado. Y es verdad que para ese tiempo uno no lo tenía en la cabeza, pero mira, al final trabajando y currando las cosas se consiguen. Y mira, ahora estamos en un sueño, en Primera División y compitiendo contra los mejores.

Aunque debutaste, eras un jugador del filial, como el míster. ¿Hay alguna diferencia del Funes entrenador del Malagueño a de ahora?

No, el mismo. Lo único que ha cambiado es que ahora tiene un poquito más de experiencia en el fútbol profesional. Pero Funes sigue siendo la misma persona, el mismo entrenador. Yo con Funes tengo una relación muy estrecha. Nosotros, te hablo por mí pero te hablo también por todo el equipo, somos soldados del míster. Nos ha tenido a la mayoría del equipo en el filial y eso, quieras o no, te hace tener un grupo muy unido.

"Funes sigue siendo la misma persona, el mismo entrenador. Nosotros, te hablo por mí pero te hablo también por todo el equipo, somos soldados del míster"

¿Las charlas son las mismas en Tercera que la que dio en el Bernabéu, por ejemplo?

La misma, sigue siendo el mismo.

¿Las películas las ponía también en el filial?

Sí, la utilizaba con nosotros. Y es verdad que cuando uno llega nuevo al filial y lo ve por primera vez, le choca. Pero le resulta también interesante, la manera de proyectar a sus jugadores el mensaje con metáforas o con las películas. Pero conforme uno lo va viendo, lo ve como algo más habitual y le gusta también esa forma de motivar del míster.

A pesar de los resultados, ¿cómo está el vestuario? ¿Se mantiene ese buen ambiente de siempre?

Estamos muy bien, muy bien, estamos muy confiados, el bloque está súper unido, vamos también a una con el míster. No podemos bajar los brazos, no lo hicimos el año pasado y no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer este año. Vamos a seguir todos a una.

Sorprende el aplomo que muestras con la pelota en los pies, especialmente arranca el murmullo en La Rosaleda. Da la sensación de que eres el jugador que mejor interpreta la idea de Funes.

Yo creo que hay que seguir con la misma idea. Es la idea que nos ha llevado hasta aquí en la que hemos confiado todo. La idea de juego del míster es muy clara y nosotros la vamos a seguir llevando a cabo. Yo llevo compartiendo con él muchos años y ese juego se lleva trabajando muchísimo tiempo, por eso lo tenemos tan arraigado tantos jugadores.

Fuiste titular en el primer partido de Funes en el Málaga. En La Rosaleda contra el Mirandés. Y allí ya se vio que no dudabas nunca.

De ese partido me acuerdo que nosotros metemos en el último minuto. Mete Einar. El fútbol es así. Te sonríe la suerte y empiezas a encadenar una racha de victorias y puntos que demuestra que el fútbol es así, básicamente. Entonces hay que tener tranquilidad. El año pasado cuando estábamos mal no bajamos los brazos y por eso ascendimos, y yo creo que tenemos que seguir la misma dinámica. Este año no los vamos a bajar y nos va a llevar a conseguir muchas cosas grandes.

Tú que has mamado malaguismo, ¿qué sientes recio cuando sales todos los partidos a La Rosaleda, con las gradas llenas y la gente empujando?

Un orgullo, es un orgullo. Y es un sueño poder vestir la camiseta del Málaga en todos los sitios a los que vamos. No solo dentro de casa, si no fuera también. Es un orgullo poder representar el equipo de tu ciudad, hacer algo que has soñado, y jugar en Primera División no tiene precio, no tiene precio.

"Es un sueño poder vestir la camiseta del Málaga en todos los sitios a los que vamos. Es un orgullo poder representar el equipo de tu ciudad"

¿Con quién convives más en el vestuario?

Tenía al lado a Rafita. Ahora también por el cambio de dorsal tengo a Rafa y a Carlos López. A Muri -Murillo- también lo tengo a mi izquierda. Pero con todos tengo muy buena relación. Con Dani Lorenzo, con Larru, con Chupe. Es que nos conocemos del filial y es una relación de muchos años atrás.

¿Y con los nuevos? ¿Cómo han llegado a un vestuario en el que los pesos pesados son la mayoría muy jóvenes?

Pues han caído de pie todos, con muy buena armonía. Necesitábamos también de compañeros que nos dieran ese empaque y esa experiencia. E incluso con Jens -Cajuste-, que también hablamos un poquito en inglés y vamos practicándolo

Y saliendo del vestuario y de La Rosaleda,¿cómo es Ángel Recio en su día a día?

Bueno, pues un chaval normal, muy simple. Cuando llego a casa intento hacer estiramientos, movilidad, todo lo que sea para estar lo mejor posible físicamente. Y luego me gusta mucho tomarme mi café, ya sea con mis padres o con mis amigos en el barecito que hay enfrente de mi casa. Me gusta echar ahí las tardes con mi familia o con amistades. O solo muchas veces también me voy a tomar café, me pongo mi música, me relajo y ese es como mi momento de desconexión del día.

¿Tu casa es Fuengirola?

En Fuengirola, sí.

Mantienes tu círculo de amigos.

El mismo que cuando crecí. Luego es verdad que que yo con mi hermano tengo una relación muy, muy estrecha. Aparte de hermano somos como mejores amigos y también me relaciono con sus amigos, que son más mayores que yo. Ellos tienen 30 años, me sacan siete años. Al final tienes conversaciones de todo tipo, con la gente a lo mejor un poquito más de mi edad un poco más distendida, y con la gente un poquito más grande, pues más madura.

Recio durante el Real Madrid vs. Málaga CF en el Santiago Bernabéu Málaga CF

Con un hermano como el tuyo -G.Alessandro, cantante- y con la relación que tenéis, otra de tus aficiones tiene que ser la música, sí o sí.

La música me gusta un montón también. Mi hermano me lo inculcó. Pero también ver series, ver películas… Me gusta mucho. Leer en su día también leía mucho en su día, pero lo que pasa es que lo he ido dejando, pero me gustaría retomarlo. Y dar paseos por el paseo marítimo también me relaja.

Entonces uno de tus rincones favoritos de Málaga o de su provincia es el paseo marítimo de Fuengirola.

Sí, sin duda, sin duda. Muchas veces incluso cuando cae un poquito más la tarde o la noche también, me doy mi paseo. Intento no pensar en nada o a veces me sirve de concentración antes de algún partido importante. Para enfocarme y visualizar qué es lo que tengo que hacer.

"Irme al paseo martítimo de Fuengirola me sirve de concentración antes de algún partido importante. Para enfocarme y visualizar qué es lo que tengo que hacer"

¿Y te gusta el fútbol? ¿Te sientas a ver partidos?

Es verdad que ahora menos. Me gusta más verlo en casa, más tranquilo. Pero antes sí que solía salir y ver muchos partidos, sobre todo de Primera División. Me gustaba ver todos los partidos. Nos poníamos una tarde desde las cuatro de la tarde que empezaba la jornada hasta las nueve que terminaba.

Empezaste en el Athletic Fuengirola.

Yo empecé incluso antes. En la escuelita que había allí, en la Escuela Juan Gómez ‘Juanito’, enfrente de mi casa. Estuve dos años y ya de ahí pasé al Athletic Fuengirola, donde estuve los dos años de Benjamín.

Y ya al Málaga.

En alevín de primer año.

¿De qué jugabas?

Claro, yo jugaba de ’10’, como de media punta. Y de pequeño, tener mucha corpulencia, y también calidad, pues metía muchos goles de todos lados. Era pegarle fuerte y el balón entraba. Empecé ahí y con los años he ido para atrás. Pero mira, eso me ha hecho llegar hasta aquí.

Y cuando empezaste a destacar y viste que a lo mejor el fútbol se te podía dar bien, ¿soñabas con llegar a donde estás ahora mismo?

Totalmente, totalmente. Yo me veía con muchas posibilidades. Es más, cuando ya me empezaron a retrasar la posición, veía que todas esas cositas que cogía cuando estaba en una posición más adelantada, me servían para la zona de atrás. Entonces todo eso, el cambio de orientación, la conducción, esa salida de balón, esa visión de juego, pues me servía mucho para jugar desde atrás también.

¿Quién era tu ídolo o tu referente?

¿En el fútbol o en general?

En los dos.

Del fútbol Sergio Ramos, de siempre. Sergio Ramos ha sido mi ídolo. Y en general, no es un personaje real, es un personaje de ficción. Rocky Balboa. Rocky Balboa, yo tengo tengo debilidad por Sylvester Stalone.

Has mencionado antes la Escuela de fútbol Juan Gómez ‘Juanito’. A Almería echaste en la maleta la camiseta de Juanito del CD Málaga. ¿Eso es que veías claro el ascenso?

Yo estaba convencido de que se iba a dar. Le comenté la idea al hijo, Roberto, al que le mandó un abrazo. Le pedí que si me dejaba llevar esa camiseta tan importante, también para él y para su familia. Yo tampoco quería invadir su espacio, pero me dijo que sin problema. Que la llevara, que ellos estarían orgullosos. Y mira, se dio todo súper bien y decidí llevarla tanto en Almería nada más ascender como en la rúa de la celebración.

¿Te viste entrando cuando se lesionó Murillo?

Bueno, yo estoy siempre preparado. Cuando se lesionó Muri es verdad que es central por central y tienes la percepción de que ahora sí me va a tocar. Pero el míster decidió poner a otro compañero -Adrián Niño, y mira cómo salió. O sea, que en decisión acertadísima.

Volviendo a la actualidad del equipo, ¿qué mensaje sale del vestuario hacia la afición?

La afición es soberana. Y siempre está con nosotros. Vaya mal el equipo, vaya bien el equipo, es una pasada. Yo les diría que sigan confiando como hasta ahora han hecho, que nosotros lo vamos a dar todo todo por ellos en el campo y que no hay ninguna duda de que vamos a ir hacia adelante.

¿Dónde te ven un mes de mayo cuando acabe la liga? ¿Dónde ves al Málaga?

Hombre, yo lo veo en Primera División muchos años más, y en mayo salvados, seguro.

Total confianza.

Total confianza. Cero dudas.