Funes pide tranquilidad: "Ganar un punto cuesta una vida"

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Las claves Generado con IA El Málaga CF aún no ha logrado ganar en su regreso a Primera División y afronta una exigente semana con tres partidos. El técnico Juanfran Funes pide tranquilidad y destaca la gran dificultad de sumar puntos en la máxima categoría. Funes insiste en que el equipo debe centrarse en cada partido y no obsesionarse con los puntos que podrían haber sumado. El entrenador reconoce que la realidad en Primera es mucho más exigente que el año pasado y aboga por mantener la calma y competir jornada a jornada.

El Málaga CF ha comprobado en este inicio de temporada que el salto a Primera División no entiende de inercias ni de dinámicas. El conjunto blanquiazul afronta cada jornada con la necesidad de competir al máximo para sumar, pero también con la conciencia de que cada punto tiene un valor mucho mayor que en la categoría de plata. Todavía no ha conseguido ganar en su regreso a la élite y afronta una semana con tres partidos.

Juanfran Funes, en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo contra el Celta de Vigo en Balaídos, ha insistido en ese mensaje de tranquilidad, alejando la presión por los resultados y reclamando una lectura más amplia de lo que supone el regreso a la élite.

"Los partidos son muy sufridos y ganar un punto cuesta una vida", resumió el técnico malaguista al ser cuestionado por el balance del equipo. Una frase que resume perfectamente la realidad con la que se está encontrando el Málaga en su regreso a Primera y que, para Funes, debe asumirse como una constante durante toda la temporada.

"Podríamos tener 12 puntos, claro que podríamos tener 12. Las matemáticas dicen que eso era posible", ironizó antes de volver a poner el foco en la dificultad de cada encuentro.

Funes repitió el mismo mensaje en varias ocasiones delante de los micrófonos. "Tenemos que estar tranquilos, afrontar siempre el siguiente", explicó el entrenador, que apuesta por mirar partido a partido y evitar que el equipo tenga la cabeza puesta en todo lo que queda por delante.

El mensaje del técnico es claro: el Málaga no puede jugar pensando en lo que debería haber sumado, sino en generar las condiciones necesarias para volver a puntuar. "Hemos conseguido estar y tenemos que ver cada partido como una oportunidad para poder sumar", afirmó.

El salto de categoría supondrá, aventuró Funes, que habrá encuentros en los que el Málaga tendrá que sufrir y en los que será sometido por el rival, como puede ocurrir este domingo, ya que el Celta es uno de los equipos de Primera que más somete a sus rivales con el balón.

"A todos nos gustaría estar ganando puntos por partido como el año pasado"

El curso anterior el Málaga estaba acostumbrado a encadenar resultados positivos durante su camino hacia el ascenso y a sumar con una frecuencia elevada. La realidad en Primera es diferente.

"A todos nos gustaría estar ganando puntos por partido como hacíamos el año pasado, pero ya sabemos que la dificultad ha aumentado y que conseguir eso va a ser mucho más complicado", admitió Funes.

Por eso el entrenador insiste en la necesidad de mantener la calma. "Tenemos que estar tranquilos, aprovechar cada partido como una oportunidad para sumar", reiteró.