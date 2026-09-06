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¡Alineaciones fuera! | Salinas y Martínez, novedades
¡Ya tenemos alineación para el encuentro contra el Levante en La Rosaleda! Salinas y Pablo Martínez por Puga e Izan Merino, únicas novedades en el Málaga. Rafita, por su parte, jugará por el lateral derecho.
El Málaga CF saltará al terreno de juego de La Rosaleda con un once titular formado por A. Herrero (1) luciendo el brazalete de capitán en la portería, acompañado por Einar (4), Dotor (8), Chupe (9), D. Larrubia (10), Salinas (12), Recio (15), Martínez (18), Cruz (19), Dani Lorenzo (22) y Rafita (31). Por su parte, el Levante UD alineará como titulares a Ryan (13) bajo palos, junto a Mandi (2), Dela (4), R. Brugué (7) como capitán, Olasagasti (8), I. Romero (9), Enzo Bardeli (18), O. Rey (20), Manu Sánchez (23), Thiago (24) y Nacho Pérez (29).
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Dónde ver el partido
El Málaga CF recibe al Levante UD en el estadio de La Rosaleda en la cuarta jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul vuelve a casa este domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas después de afrontar dos salidas consecutivas ante Atlético de Madrid y Real Madrid.
El encuentro se podrá ver a través de los diferentes operadores que ofrecen LALIGA EA SPORTS, en esta ocasión, por Movistar LaLiga.
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La previa del partido: a subirse al tren en marcha de la Liga
El tren está en marcha. Lo avisó Funes este viernes. Nada que ahora empieza la liga del Málaga. Empezó el 19 de agosto en el estadio Metropolitano y hay que subirse en marcha, sí o sí. La próxima parada es este domingo contra el Levante UD en el estadio de La Rosaleda a partir de las 18:30 horas.
El Málaga CF suma un punto y es colista de Primera División. Es sólo la cuarta jornada y el equipo se ha mostrado coherente con su juego en las tres primeras jornadas, igual que Funes, que no ha dado síntomas de nerviosismo. Pero las prisas empiezan a rondar La Rosaleda.
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¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir el partido de la jornada 4 de Primera División entre el Málaga CF y el Levante UD que se juega a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.
El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada.
Málaga C.F.