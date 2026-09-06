¡Ya tenemos alineación para el encuentro contra el Levante en La Rosaleda! Salinas y Pablo Martínez por Puga e Izan Merino, únicas novedades en el Málaga. Rafita, por su parte, jugará por el lateral derecho.

El Málaga CF saltará al terreno de juego de La Rosaleda con un once titular formado por A. Herrero (1) luciendo el brazalete de capitán en la portería, acompañado por Einar (4), Dotor (8), Chupe (9), D. Larrubia (10), Salinas (12), Recio (15), Martínez (18), Cruz (19), Dani Lorenzo (22) y Rafita (31). Por su parte, el Levante UD alineará como titulares a Ryan (13) bajo palos, junto a Mandi (2), Dela (4), R. Brugué (7) como capitán, Olasagasti (8), I. Romero (9), Enzo Bardeli (18), O. Rey (20), Manu Sánchez (23), Thiago (24) y Nacho Pérez (29).