Málaga CF vs. Levante UD, de Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF recibe al Levante UD en La Rosaleda este domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas, en la cuarta jornada de Primera División. El Málaga busca su primera victoria de la temporada tras un exigente inicio ante Atlético y Real Madrid; suma un punto en tres jornadas. El Levante UD llega con cuatro puntos, tras un comienzo irregular, pero reforzado por su última victoria ante el Real Betis (5-2). El partido se podrá ver por Movistar Plus+ en el canal M+ LALIGA 2 HDR y seguir online en EL ESPAÑOL de Málaga.

El Málaga CF recibe al Levante UD en el estadio de La Rosaleda en la cuarta jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul vuelve a casa este domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas después de afrontar dos salidas consecutivas ante Atlético de Madrid y Real Madrid.

El encuentro se podrá ver a través de los diferentes operadores que ofrecen LALIGA EA SPORTS, en esta ocasión, por Movistar LaLiga.

Será el segundo partido del curso en La Rosaleda para un Málaga que busca estrenar su casillero de victorias en su regreso a la máxima categoría. El Levante, por su parte, llega a Málaga después de sumar una victoria, un empate y una derrota en sus tres primeros encuentros.

Málaga CF: La Rosaleda busca la primera victoria en Primera

El Málaga CF afronta ante el Levante una cita especialmente importante. Después de un calendario inicial de máxima exigencia, con visitas al Atlético de Madrid y al Real Madrid, el conjunto de Juanfran Funes vuelve a jugar ante su afición con el objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada.

El equipo blanquiazul suma un punto después de las tres primeras jornadas y necesita empezar a convertir La Rosaleda en uno de los grandes argumentos para conseguir la permanencia.

El partido llega, además, marcado por las graves lesiones de Julen Lobete y Aaron Ochoa. El primero se pierde toda la temporada.

Pablo Martínez se mide a su exequipo y puede ser de la partida en el once de Funes.

Después de medirse a dos de los grandes favoritos al título, el duelo ante el Levante aparece como una oportunidad para que el Málaga empiece a sumar de tres en tres y dé continuidad al proyecto en Primera.

El rival

El Levante UD regresa a La Rosaleda después de su ascenso a Primera División y llega al encuentro con cuatro puntos en las tres primeras jornadas.

El conjunto valenciano ha firmado un comienzo irregular, con una victoria, un empate y una derrota, aunque llega reforzado por su último resultado, una contundente victoria ante el Real Betis por 5-2.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Levante UD de Primera División

El duelo entre el Málaga CF y el Levante UD se disputa este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda. Es el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. Levante UD de Primera División

El partido de este domingo se podrá seguir a través de los operadores que ofrecen LALIGA EA SPORTS. En concreto, estará disponible en Movistar Plus+, en el canal M+ LALIGA 2 HDR, según la programación de la plataforma.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Levante UD

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en La Rosaleda, con la previa, las alineaciones, el desarrollo del encuentro, los goles y todas las reacciones.