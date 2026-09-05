Málaga CF: La fuerza de los 25... o de los 28

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta la temporada con 25 fichas profesionales y 3 jugadores del filial integrados en el primer equipo. La grave lesión de Lobete afecta al grupo, pero el club mantiene su apuesta por la fuerza colectiva sobre los fichajes individuales. La dirección deportiva, liderada por Loren Juarros, prioriza la estabilidad económica y el trabajo en equipo para lograr la salvación. El plantel no cuenta con incorporaciones de renombre, confiando en el potencial y la unión de los jugadores que ya estaban en el club.

Juanfran Funes sabe las herramientas con las que cuenta para pelear el objetivo de la salvación con el Málaga CF. La plantilla está cerrada con las veinticinco fichas profesionales ocupadas más tres jugadores con ficha del filial pero de pleno derecho del primer equipo -Ochoa, Rafita y Aznou-.

El contratiempo de la lesión de Lobete para toda la temporada puede variar algo la situación, pero ni mucho menos sería un cambio significativo.

El dibujo final de la plantilla no muestra ningún fichaje de relumbrón que eleve el nivel del equipo, porque el nivel lo marcan los que se han quedado, que son muchos.

Tras el cierre del mercado de fichajes pasaron por la sala de prensa de La Rosaleda los últimos fichajes y después el director deportivo Loren Juarros. Entre los fichajes, Pablo Martínez dejó una afirmación que más tarde reforzó el director deportivo.

"Vamos a necesitar veinticinco, no sólo de once, para salvar la categoría", dijo el centrocampista procedente del Levante. Es el jugador con más experiencia en Primera División en la caseta de La Rosaleda y viene de pelear objetivos con el club granota similar al que tiene que conquistar el Málaga. Sabe de lo que habla.

Después, buena parte de la rueda de prensa de Loren giró sobre el hecho de no haber pagado ningún traspaso para incorporar jugadores.

Y el director deportivo aprovechó para ensalzar el valor del equipo. "La situación del club no te va a hacer que traigas un jugador que te gane los partidos. Es imposible".

"Lo que tenemos que hacer son equipos. A este club le ha salvado el equipo desde el primer año. Equipo, equipo, equipo", reiteró el arquitecto de este Málaga de Primera.

"Luego, el equipo se ha ido moldeando cada temporada", con la intención de "mejorar", pero con "una base fuerte de jugadores", explicó Loren, que insistió en que "a este club le ha salvado de la situación y hemos llegado hasta donde hemos llegado, el equipo, no cuatro jugadores individuales"

"No estamos en esa situación", zanjó.

Y lo que ha hecho es construir un equipo con veintiocho jugadores, ahora veintisiete si no se reemplaza la baja de Julen Lobete, que el Málaga podría hacerlo.

En esa construcción ha primado el equilibrio económico para introducir ningún desajuste dentro de un vestuario que se ha trabajado el ascenso a Primera a base de trabajo y buen juego cada partido.

Muchos de los integrantes de la plantilla del Málaga CF tienen potencial y recorrido por delante para ser ellos las estrellas del equipo, que de momento es la fuerza del Málaga.

Ni Loren ni Funes han querido alterar el plan, que es el que ha llevado al Málaga CF a donde está hoy.